Quién es la mujer en silla de ruedas a la que Colin Farrel llevó hasta la meta en una maratón

La Irish Life Dublin Marathon es la principal carrera de la capital de Irlanda. En su última edición, el domingo 27 de octubre, participó el actor Colin Farrell, quien completó la competencia llevando a una amiga en su silla de ruedas. La mujer se llama Emma Fogarty y padece una extraña enfermedad en la piel que la impide moverse, comúnmente conocida como piel mariposa.

Más de 22 mil corredores participaron de la edición 2024 de la Irish Life Dublin Marathon, pero los ojos se posaron en uno, el protagonista de Minority Report, Collin Farrell, quien completó los 42 km de la competencia.

Sin embargo, la atención sobre Farrell no se relacionó con su fama, sino con el hecho de que el actor sumó a su amiga Emma Fogarty en los últimos 4 km del recorrido. La mujer se encuentra en sillas de ruedas por una enfermedad.

Un abrazo puede hacer daño

El actor Colin Farrell, con el dorsal número 20 en la maratón (Damien Storan/PA via AP) Damien Storan - PA

“Conozco a Emma desde hace muchos años y ella personifica la valentía, lo que significa el coraje y la determinación. Mi carrera no fue nada comparada con el dolor que tiene que soportar cada día, aunque no lo demuestre. Fue un honor verla esperándome para recorrer 4 kilómetros, uno por cada década de su vida, y hacer juntos la recta final. Nunca lo olvidaré”, explicó el actor a The Irish Times.

Según detallan desde Runners World, Fogarty, de 40 años, sufre epidermólisis ampollosa, una extraña enfermedad en la piel que la impide moverse.

Emma Fogarty es la sobreviviente más longeva de epidermólisis ampollosa (AP Photo/Peter Morrison) Peter Morrison - AP

La enfermedad es una afección poco frecuente que provoca piel ampollada y frágil. “Las ampollas pueden aparecer a causa de pequeñas lesiones debido al calor, a la fricción por rozamiento o por rascarse. En casos graves, las ampollas se pueden formar dentro del cuerpo, como en el revestimiento de la boca o del estómago”, explican desde la Clínica Mayo.

Asimismo, señalan que la epidermólisis ampollosa es hereditaria y, generalmente, se presenta en bebés o niños pequeños. Algunas personas no tienen ningún síntoma hasta la adolescencia o la edad adulta. La epidermólisis bullosa no tiene cura, pero los cuadros leves pueden mejorar con la edad. El tratamiento se centra en curar las ampollas y evitar que se formen otras nuevas.

Farrel cruzó la línea de meta en 3 horas, 55 minutos y 26 segundos, en el puesto 9439º de los participantes, tres segundos menos que su amiga Fogarty. Igualmente, su intención no era ganar la competencia, sino rendir homenaje a su amiga y movilizar a la sociedad para recaudar fondos para investigar las causas de su padecimiento y los tratamientos médicos para tratarla.

Según detallan desde TIT, el actor ya ha recaudado más de 700.000 dólares para Debra, una organización benéfica que investiga esta patología.

La enfermedad actualmente no posee cura. Debra

“Imagina tener miedo de hacer daño a tu bebé con un simple abrazo. Imagina que su piel fuera tan frágil como las alas de una mariposa, y que acciones tan cotidianas como comer o caminar le causaran heridas. Imagina que en el hospital no conocieran la enfermedad de tu bebé, y que ese desconocimiento le acompañara el resto de su vida. Las familias con Piel de Mariposa no tienen que imaginar ninguno de estos supuestos. Para ellas, es una realidad con la que tienen que convivir día a día”, señalan desde Debra.

LA NACION