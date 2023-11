escuchar

Entre las múltiples opciones de vías para vivir legalmente en Estados Unidos, una de las menos conocidas es la llamada visa EB-3 (tercera preferencia) que ofrece un camino con pocos requisitos, aunque el proceso puede resultar largo y costoso. Así, una joven latina saltó a la fama en redes sociales recientemente al anunciar que había obtenido el documento que le permitió disfrutar de una nueva vida en ese país.

“Te permite mudarte, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos; y te puedes ir con tu cónyuge e hijos menores de 21 años, no requiere que hayas estudiado quién sabe qué o tener mil años de experiencia. Simplemente, debes cubrir una vacante que no se haya podido llenar con un trabajador estadounidense”, relató María Paula Ramos, una joven originaria de Colombia que compartió con sus seguidores de redes sociales el proceso para conseguir la visa EB-3.

La visa EB-3 es considerada como de tercera categoría y basada en el empleo en el sistema de inmigración de EE.UU., y constituye una alternativa para quienes buscan establecerse legalmente. Desde el inicio de su relato, publicado en su cuenta de TikTok @mapiscorner, María Paula destacó la simplicidad del trámite, que inició en 2020, aunque también admitió que inicialmente le pareció demasiado buena para ser verdad: “Yo cuando me enteré esta visa, la verdad pensé que era mentira, pero me puse a investigar, fui a eventos y hablé con diferentes agencias”. Finalmente, decidió aplicar.

El clip llegó a casi medio millón de reproducciones y generó reacciones de curiosidad por parte de otras personas que desean aprovechar la oportunidad. No obstante, María Paula reconoció que el proceso puede ser largo y costoso, pero destacó que los beneficios, como la residencia y la estabilidad laboral. “Es un poco costosa, es cierto, pero es totalmente real”, mencionó.

En una publicación separada, la joven colombiana compartió con sus seguidores el emotivo momento en que se enteró de que su solicitud había sido aprobada: “Nos han aprobado nuestra Visa EB-3 y con ella nuestra residencia permanente o green card para vivir, trabajar y mudarnos legalmente a Estados Unidos. A continuar con proyectos, carreras, empresas...”, escribió junto con el video del instante de celebración.

¿Qué requisitos tiene la visa EB-3?

La visa EB-3 presenta requisitos sencillos en comparación con otras opciones de inmigración, ya que solo exige un diploma de high school, o el equivalente en países latinoamericanos, que serían los grados superiores de secundaria.

Un aspecto que destaca María Paula es la flexibilidad de este permiso, porque no es necesario tener una formación académica específica, sino que el propósito principal es ocupar las vacantes laborales que los estadounidenses no han cubierto. “Así como lo oyes, la gente no quiere trabajar allá en algunos oficios, así que lo que hacen estas empresas es llamar inmigrantes que trabajen para ellos al menos un año a cambio de la residencia”, enfatizó.

El sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establece tres categorías para aplicar: como trabajador especializado, profesional u otro tipo de trabajador. En cualquiera de estas el requisito clave es contar con una certificación laboral del Departamento del Trabajo y una oferta de trabajo por jornada a tiempo completo.