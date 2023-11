escuchar

Una joven latina que vive en Estados Unidos compartió un emotivo video en el cual muestra el momento en que recibe su green card; sin embargo, revela que el documento le llegó justo un día antes de que falleciera su abuelito, quien se encontraba enfermo en Colombia.

El triste momento compartido por la joven Valentina Villamizar se convirtió en un video viral que ha sido visto por 2.500.000 de personas en TikTok. En el clip, que la joven tituló “No es justo”, llora emocionada en la que podría ser la cocina de su casa y muestra la tarjeta de residencia permanente emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Con los sentimientos a flor de piel, la joven revela: “Me llegó la Green Card… muy tarde”. En el video, muestra una imagen de una videollamada de WhatsApp con su abuelito, a quien ya había dedicado otro clip en su perfil de TikTok, @valevillamizar23. Sin embargo, en esta ocasión, el hombre aparece acostado en la que podría ser una cama de hospital y usa una mascarilla de oxígeno. “Te me moriste al día siguiente”, escribe Valentina.

El desgarrador video, que acumula 191.600 me gusta, muestra una imagen en memoria de Lisimaco Guzmán Villamizar Arias. “Hilda Molina de Villamizar, sus hijos, Maritza, Gina, Jair, Jaime, Milena, Andrés y sus nietos, agradecen las manifestaciones de solidaridad y cariño por la partida de su esposo, padre y abuelo”, dice la invitación al servicio funerario.

El hombre fue velado en la Funeraria Los Olivos, localizada en Vía al Mar, entre Cartagena y Barranquilla, el jueves 16 de noviembre. Al día siguiente se llevó a cabo una misa y se procedió a la cremación en el Cementerio Los Olivos. “Solo me tenías que esperar unos diítas más. Te amaré por siempre”, se despidió Valentina.

Recibe mensajes de apoyo ante la pérdida de su abuelito

A pesar de que muchos espectadores pensaron que se trataba del padre de Valentina, quienes la siguen con anterioridad reconocieron que el video rendía un homenaje a la memoria del abuelo de la joven, quien no alcanzó a viajar a Colombia para despedirse de él.

“Abuelito va a volver ya no presencialmente, pero espiritualmente va a estar ahí”, le escribió una joven; “Lo siento de verdad, estoy llorando a mares con tu video”; y, “Esos son los planes de Dios, mi Vale. Eres demasiado fuerte, aquí estamos las personas que te queremos para levantarte y darte mucho ánimo”, le dijo alguien más cercana, ante lo cual la autora del video respondió agradecida.

Otros usuarios cuestionaron qué tenía que ver la green card con lo relatado, ante lo cual los mismos usuarios explicaron que cuando se está llevando a cabo este trámite no es posible salir de Estados Unidos, ya que al volver puedes ser rechazado. “Ahí es donde entiendes por le dicen ‘el país de la libertad’, porque hasta que no tengas eso no puedes salir”, comentó otro usuario.