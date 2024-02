escuchar

Más de dos años de sacrificios fueron necesarios para que una joven latina, que dejó su país en busca de una nueva vida en Estados Unidos, pudiera cumplir su sueño de emprender. Al lograr uno de sus objetivos, compartió su testimonio a través de las redes sociales e inspiró a muchas personas al demostrar que es posible alcanzar las metas.

“Ustedes conocen mi historia, saben que tuve trabajos que odié y que no fue fácil, pero dejé los miedos a un lado y actué”, narró la colombiana Laura Casallas en un video reciente, donde compartió el día en el que habilitó la oficina de su propia empresa, dedicada a la comercialización de productos para el cuidado del cabello.

“Hace dos años, llegué a Estados Unidos y nunca me imaginé que hoy estaría trabajando en la oficina de mi propia marca”, relató la joven emprendedora en su clip, que ya suma más de 150 mil reproducciones en la cuenta de TikTok @lauu_kzallaz. Sin embargo, el viaje hacia este éxito no ha sido sencillo; enfrentó críticas y trabajos que no le gustaban, pero su determinación nunca la dejó caer: “Muchas personas me criticaron y me dijeron que era una ilusa por querer aspirar a algo mejor en este país”.

Al verse a sí misma en un espacio dedicado a su proyecto de negocios, Laura compartió que se siente “demasiado feliz y demasiado inspirada” y quiere aprovechar ese ánimo para que otras personas luchen por sus metas. “Aunque mi negocio es pequeño, me siento la empresaria más grande del mundo”, comentó.

En meses recientes, el éxito de sus negocios en EE.UU. le permitió comprarse su propio auto @lauu_kzallaz / Instagram

El amor fue clave para su éxito

El amor también ha sido clave para lograr sus objetivos en su nueva etapa de vida. En 2022, meses después de haber llegado al país, Laura viajó para conocer la ciudad Nueva York y allí también encontró el amor. Tiempo después contrajo matrimonio y, en 2023, obtuvo su green card.

Laura Casallas y su esposo Mason Martochko se volvieron a casar durante un viaje a Cartagena, Colombia @lauu_kzallaz / Instagram

Sus emprendimientos comenzaron con la creación de un sitio web donde vendía camisetas y tazas con diseños que unen el espíritu latino y el estilo de vida estadounidense. Ahora, con el éxito de sus negocios, que incluyen la marca de productos capilares, la entusiasta joven ya logró comprar su primer auto y llevar a su esposo a Colombia para conocer a su familia y casarse allí por segunda vez.

Entre los factores que han contribuido a sus logros, está su formación como publicista, que le permite hacerse cargo de ejecutar una buena estrategia de marketing para su propia marca, además de mantener una faceta como creadora de contenido y construir una comunidad digital de más de 350 mil seguidores en TikTok e Instagram que siguen su viaje y se inspiran con su testimonio.

Tras dos años de arduo trabajo, Laura consiguió el éxito de su emprendimiento y la residencia permanente en EE.UU. @lauu_kzallaz / Instagram

El consejo para inspirar a otras personas.

A lo largo de los meses de esfuerzo y dedicación para construir un patrimonio en EE.UU., Laura Casallas ha compartido con sus seguidores que siempre tiene presente algo que le dijo su mamá y que la mantiene en ruta para cumplir sus sueños: “Nunca debes escuchar consejos de personas que no están en el lugar en el que tú quieres llegar”.

“Tú eres la única persona que va a cumplirte tus propios sueños y todo es posible si realmente lo deseas con todo tu corazón”, declaró en otra parte de su clip: “Después de mucho esfuerzo, puedo decirles que vivo de mi propio negocio”, expresó con orgullo.