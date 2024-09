Es latina, le rechazaron la visa de EE.UU. y exige una explicación: “Mi vida se ha derrumbado”

Camila Yañez, una joven chilena, compartió su frustración y tristeza en un video en TikTok, brindó detalles sobre cómo fue el proceso en el que intentó obtener la visa para ingresar a Estados Unidos y las autoridades de migraciones se la rechazaron.

La joven tiktoker narró su experiencia en la Embajada estadounidense en Chile, donde, por segunda vez, se le negó la entrada al país norteamericano por una particular razón, a pesar de haberse preparado exhaustivamente para la entrevista.

Si bien Chile está dentro del Programa de Exención de Visas de EE.UU. y la mayoría de sus residentes pueden optar por una autorización ESTA, no todos son elegibles. A través de su página web, la Embajada del país latino específica: “No pueden utilizar el programa quienes hayan sido arrestados, tengan antecedentes criminales, hayan sido portadores de algunas enfermedades o quienes previamente se les ha negado el acceso o hayan sido deportados o excedido su tiempo de permanencia autorizado en EE.UU.”. Por lo tanto, este pudo ser el caso de la joven latina.

Camila contó que, cinco años atrás, ella y su familia ya habían intentado viajar a EE.UU. para unas vacaciones familiares. Sin embargo, sus planes se truncaron inesperadamente cuando, en Panamá, se les retiró su documento de viaje sin una clara explicación. “Hasta el día de hoy no tenemos respuesta”, aseguró.

Este primer rechazo generó una profunda decepción en su familia, especialmente porque su madre había invertido una suma considerable en el viaje, reveló Yañez en su video, publicado en su cuenta de TikTok.

La razón por la que le rechazaron la visa a esta joven chilena

Tras ese incidente, y luego de años de incertidumbre, Camila decidió volver a intentarlo. Con el apoyo de un abogado y una preparación detallada, se presentó en la Embajada de Estados Unidos el pasado 29 de julio por la mañana para una nueva entrevista. “Iba terriblemente preparada”, afirmó: “Me preparé para esto, de verdad”.

Camila Yañez contó que le rechazaron su visa por falta de documentación 123RF

Allí, a la joven le tocó una oficial que hablaba inglés, pero también español. Le hicieron varias preguntas sobre a qué iba a EE.UU., si tenía dinero para viajar y si tenía familia en ese país.

La joven chilena respondió que iba por turismo, que contaba con el dinero y que no tenía ningún familiar en territorio estadounidense. “Preguntas bien fáciles, y yo pensé que me iban a dar la visa. Yo me quería ir a Estados Unidos este año”, recordó.

Sin embargo, su esperanza se desmoronó cuando se le entregó un papel notificándole que su visa había sido rechazada nuevamente. Camila comentó que la razón oficial de la negativa es la falta de documentos, algo que, según ella, no le pidieron en ningún momento durante la entrevista. “Es igual que hace cinco años, no tengo la respuesta de por qué no puedo entrar a Estados Unidos”, sostuvo.

La joven chilena buscaba obtener una visa de turista para ingresar a EE.UU. Freepik

Además, la mujer acusó a los oficiales de la embajada de no ser claros con las razones detrás de la decisión. “¿Cómo no te entregan una respuesta más específica? Que diga que no puedo entrar a Estados Unidos por tal motivo. No, al final te dejan así”, lamentó, al tiempo en que admitió que cree saber cuál es la razón por la cual se le negó, pero que le gustaría verificarlo.

La frustración de Camila, según contó, no solo es por el rechazo en sí, sino por la sensación de que, a pesar de sus esfuerzos, no logra obtener una respuesta concreta.

“Lo he intentado por todos lados. Fui a Europa a buscarme la vida y me fue mal. Y ahora me quería ir a Estados Unidos”, reconoció la joven: “Mi vida se ha derrumbado”.

