Es latina, vive en Las Vegas y relató cómo intentaron secuestrar a una compañera de trabajo: “Querían llevársela”

Nana, una inmigrante colombiana que vive en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, contó los detalles de una horrible experiencia que sufrió una amiga suya, a la que quisieron secuestrar. En un video de TikTok, la joven latina relató cómo ocurrió todo y admitió que hasta ese momento pensaba que el tráfico de personas no era un problema real en Estados Unidos.

“Se idealiza muchísimo este país y se cree que acá no hay inseguridad, pero sí”, comenzó Nana, que se propuso hacer el video, subido a su cuenta @d_dianis, para que sus seguidores sean “muchísimo más precavidos y cuidadosos”. “Hurtos y esas cosas no se presentan aquí como en Latinoamérica, donde no puedes andar con tu celular en la mano. Acá no se presentan ese tipo de cosas. Por esa razón es que yo andaba con la mayor tranquilidad y pensaba que no pasaba nada”, reconoció.

A pesar de que a su pareja le habían advertido en el ingreso a un nuevo empleo que el tráfico de personas es un problema serio en Las Vegas, Nana confesó que aún así no hizo mucho caso. Sin embargo, la experiencia de su amiga la hizo cambiar de parecer acerca de esta problemática.

Intento de secuestro en Las Vegas, Nevada

Dos semanas después de haber escuchado a su pareja, una amiga del trabajo de Nana le contó que la habían intentado secuestrar días atrás. “Obviamente, estaba super asustada”, recordó la tiktoker colombiana. El hecho ocurrió cuando su amiga se dirigía a su clase de inglés, que queda muy cerca de donde vive. Como no tenía vehículo y el trayecto demandaba solo 15 minutos a pie, decidió ir caminando.

Las Vegas, Nevada, es una de las ciudades con mayor tráfico de personas en EE.UU. Unsplash

“Caminaba normal y se percató que un hombre iba detrás de ella”, dijo Nana, que relató que el hombre se le acercó y empezó a hablarle en inglés. “Ella siguió su camino y no le prestó mucha atención, hasta que en un momento se dio cuenta de que en la vereda de enfrente había un hombre en una esquina que los estaba mirando y le hizo una señal al otro”, contó.

En ese momento, su amiga se percató inmediatamente y, como se asustó frente a la posibilidad de que le robaran, se echó a correr. Los dos hombres comenzaron a perseguirla, hasta que la mujer se metió en unos callejones y empezó a pedir ayuda. Según reconstruyó Nana, los dos delincuentes la alcanzaron, la empujaron contra la pared y la tomaron de las dos manos. “Cuando el otro iba a sacar algo del bolsillo, ella vio que llegó una furgoneta blanca y empezó a gritar. Entonces salió un señor de una casa y les gritó. Al ver esto, los tipos se asustaron, la dejaron y salieron corriendo”.

“Ella quedó traumatizada, el señor le preguntaba que le había pasado”, precisó. Su amiga llamó a la policía y le contó a un oficial que la habían intentado robar, a lo que el agente le respondió: “No, a usted no le iban a robar sus pertenencias, lo que iban a hacer era llevársela a usted”. Allí, el policía le advirtió a la mujer que tuviera mucho cuidado, que en Las Vegas hay mucho tráfico de personas y que la mayoría de las víctimas jamás vuelve a aparecer. Además, le aseguró que esto no solo pasa con mujeres, sino también con hombres y con niños.

Así fue el intento de secuestro a su amiga (imagen ilustrativa) Freepik

“Ahí sí, caí en la cuenta. Me puse a investigar y a ver videos. Hay diferentes modos en los que actúan para llevarse a la gente. Hace unas semanas atrás, yo no tenía esta información. Yo no sabía que esto pasaba tan constantemente acá”, admitió Nana. “Y sí, pasa muy seguido. De verdad, tengan muchísimo cuidado, sean desconfiados, no reciban absolutamente nada, cuídense y cuiden a sus hijos”, recomendó la colombiana, quien concluyó: “A veces nos confiamos y creemos que acá no pasan estas cosas y que muy seguro. Evidentemente, la maldad no define países, la maldad está en todos lados”.

