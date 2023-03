Es latina, vive en Miami y revela un problema recurrente que enfrenta allí: “Nunca sé qué hacer”

escuchar

Cada país tiene sus propias costumbres y es por eso que cuando una persona cruza una frontera para establecerse en otra nación, se encuentra con muchas diferencias. Algunos extranjeros se adaptan con facilidad a su nuevo estilo de vida, pero para otros resulta más complicado. Ese fue el caso de una joven de Costa Rica que se instaló en Miami desde hace algún tiempo. Al día de hoy, todavía tiene algunas dudas sobre la dinámica social y de comportamiento de los residentes estadounidenses y no sabe cómo responder ante sus actitudes.

La usuaria @paujoaristi compartió un video para evidenciar los casos en los que ha sentido que, como mujer latina, no supo cómo reaccionar en Estados Unidos. Por eso, pidió ayuda de los que comparten su situación. El primero se relacionaba con el idioma: “¿No te pasa que si hablas español te dicen ‘no hables español, aquí se habla inglés’, y que cuando hablas en inglés te dicen que por qué hablas inglés si eres latina?”, comentó. Desde su perspectiva, todos los días tiene que intentar dar su mejor versión, pero a veces no lo logra: “Nunca sé qué lenguaje hablar”.

Por otro lado, expresó que establecer un vínculo con otras personas también la ha dejado paralizada en varias ocasiones: “He llegado al punto en el que saludo a la gente de lejos porque no sé qué hacer”. Al parecer, en Estados Unidos el contacto es menor que para los latinos, donde son habituales los besos o los abrazos.

Lo que la sorprende en Estados Unidos

Sin embargo, lo anterior no es lo único que ha causado un impacto en la vida de la tiktoker. En su opinión, cuando se decide cambiar de país también se dejan atrás las tradiciones latinoamericanas. Muchas de ellas abarcan desde el ámbito familiar hasta la manera de hablar. Otros de los choques culturales que enumeró fueron:

La forma de vida

La costarricense consideró que los norteamericanos son “muy independientes”, ya que le ha tocado ver cómo se alejan de su familia sin ningún problema. “Me parece superextraño, aunque no está mal, solo es una cosa de cultura. Aquí la gente es superindependiente, ven a su familia un par de veces al año, pero ya está”, aseveró.

El tono de voz

Por otro lado, la influencer dijo que se ha cruzado con muchas personas que se sorprendieron con la intención que usa al expresarse, algo que no es tan común en esa nación. “Aquí la gente me pregunta que por qué siempre estoy gritando, pero ese es solo como mi tono de voz”, concluyó.

Reaccionan otros latinos

El video se volvió viral y acumuló comentarios de otros latinos que se sintieron identificados. Al parecer, la joven no es la única que experimenta todos los días por este tipo de situaciones: “Vivo en Miami y me pasa igual”; “No estás sola”; “Cuando estuve allá fue muy difícil para mí”; “Vivo en Tampa, pero aquí no pasa tanto, en Miami sí demasiado y en Orlando”, escribieron entre las reacciones.

