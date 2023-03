Es española, se fue a vivir a EE.UU. y explica por qué es tan “complicado” socializar con los norteamericanos

escuchar

Para poder ir de intercambio a Estados Unidos se tienen que tomar en cuenta varios detalles con antelación: desde el permiso migratorio hasta el lugar en el que se va a vivir. Además, desde la consideración de algunos extranjeros, los choques culturales también son ineludibles. Ese fue el caso de una joven española, quien aseguró que uno de sus mayores problemas al arribar a territorio estadounidense fue socializar con la gente nativa de ese país.

La usuaria @claudiayanezperez contó su experiencia en la nación norteamericana. Su objetivo fue alertar a otros compatriotas que también desean estudiar allí. Si bien su estadía fue amena hasta el momento y tuvo momentos incomparables, también destacó algunos aspectos negativos, como la dificultad para hacer amigos.

A través de su clip, la tiktoker contó que está hace seis meses en EE.UU., pero en todo ese tiempo no logró conectar con la gente local. “En mi caso, con los internacionales ha sido genial. Tengo un grupo genial, (hay) franceses, españoles, y más gente. (Pero) a la hora de centrarme con los norteamericanos, solo puedo decir que tengo un amigo. Sí hablo con más gente, pero cero”, relató.

Una española dijo por qué es "complicado" socializar con los estadounidenses

Desde su perspectiva, se trata de una característica cultural, ya que la mayoría de los estadounidenses suelen tener las mismas actitudes y formas de interactuar con la sociedad: “Me parece que es supercomplicado socializar con los americanos. O están con el móvil o los cascos (auriculares) todo el día, o tienen un grupo muy cerrado”.

Asimismo, la joven detalló que otro factor en contra es la diferencia de costumbres, ya que no hay manera de unir los horarios con la gente de EE.UU.: “Las cosas que hacen no se adaptan a tus gustos. Por ejemplo, aquí a las 18.00 hs cenan y lo único que puedes hacer es hacer deporte o hacer deberes. No hay mucho más”, recalcó.

Los otros aspectos que no le gustan de EE.UU.

El tema de las amistades no es el único que altera a la española. Otros aspectos, como la comida, también representan una dificultad para ella. Según contó, desde que está en territorio norteamericano subió de peso por el tipo de comida, especialmente la que no es muy saludable.

La joven dijo que vivir en EE.UU. tiene aspectos negativos UNSPLASH

Por otro lado, dijo que la nostalgia era el mayor reto al que se enfrentan todos los extranjeros. No solo porque extrañan a su familia todo el tiempo, sino porque cada vez que tienen la oportunidad de visitarlos en su ciudad natal, regresan a EE.UU. con el corazón destrozado: “No volváis a vuestra casa hasta que terminéis (el intercambio), porque lo vas a pasar bastante peor”, comentó. En su caso, estuvo en la época navideña y luego volvió a la escuela, algo de lo que se arrepiente porque fue muy difícil alejarse por segunda ocasión de sus seres queridos.

Por su parte, los usuarios que reprodujeron su video le dejaron algunos comentarios. Aunque hubo gente que coincidió con ella, muchos distaron de sus opiniones. “Totalmente de acuerdo”; “Mi hija está en Carolina del Norte, me cuenta lo mismo respecto a la comida y a los americanos”; “Depende de donde vayas”; “Yo adelgacé, cero queja de la comida”, le escribieron.

LA NACION