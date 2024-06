Es latina y fue aceptada por las 13 universidades a las que aplicó, incluida Harvard: esto es lo que decidió

Escuchar

Lucía Chavarín López, residente de San Diego, California, ha enfrentado numerosos desafíos familiares que marcaron su camino, pero logró convertir esas adversidades en motivación para perseguir sus sueños académicos. Se autodefine como “la chica chicana” por sus raíces mexicanas. Con su esfuerzo, fue aceptada no solo en la prestigiosa Universidad de Harvard, sino también en otras 12 casas de estudio a las que aplicó.

Chavarín López es originaria de una familia latina que actualmente reside en Estados Unidos. La joven encontró apoyo en sus raíces mientras enfrentaba dificultades significativas. Su padre sufrió un derrame cerebral cuando ella comenzaba sus estudios, y poco después, recibió la noticia de que su madre fue diagnosticada con un cáncer. Esta información le llegó justo unos días antes de cumplir 16 años.

En una entrevista con Univision, Lucía reveló cómo llevar la carga emocional de la enfermedad de su mamá fue uno de los momentos más difíciles de su vida. “A mi madre le diagnosticaron cáncer dos semanas antes de mi cumpleaños. Llevar esa información conmigo en un momento que se suponía que debía ser emocionante, creo que fue lo más problemático para mí”, contó la joven.

Lucía se ha destacado como copresidenta de su escuela en California, es parte de un grupo de mariachi en su comunidad y, además, fundó una revista para contar historias de latinoamericanos. “Siempre estás evolucionando, siempre estás cambiando y siempre tienes la opción de cambiar tus circunstancias”, aseguró Lucía y reflejó su filosofía de vida resiliente.

Cuál de las 13 universidades que la aceptaron eligió la joven mexicana

Fue en este contexto que la Universidad de Harvard, la de Yale y otras 12 instituciones de prestigio aceptaron la solicitud de Lucía para que la joven pueda llevar adelante su formación profesional allí. A través de su cuenta de LinkedIn, la estudiante mostró los mails que recibió por parte de las casas de estudios y escribió: “Tengo noticias muy felices para compartir”.

“La semana pasada recibí la noticia de que he sido admitida en la clase del 2028 en la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale. Estoy muy emocionada con esta noticia y esto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia y amigos. ¡Quiero agradecer a todos los que me ayudaron corrigiendo ensayos, escribiendo cartas de recomendación, han sido mis mentores y siempre apoyando mis sueños! ¡Estoy muy emocionada de conocer a otros estudiantes admitidos!”, agregó Lucía.

Si bien la joven estudiante tuvo que enfrentar una difícil decisión frente a la gran cantidad de propuestas que recibió, finalmente optó por la Universidad de Harvard para realizar su formación de grado. En el futuro, Lucía espera recibir el título de Licenciada en Artes. “Las artes abundan aquí. Combinando teoría, práctica y pasión en un panorama curricular y extracurricular diverso, nuestra Universidad es el hogar de una comunidad vibrante y dedicada que celebra, interroga y practica el arte”, afirman en la página oficial de la institución.

Con su aceptación en múltiples universidades prestigiosas, Lucía Chavarín López está lista para seguir inspirando y para marcar la diferencia.

