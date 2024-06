Aplicó a Yale, pero rechazó la oferta y revela por qué no se arrepiente: ahora gana US$90.000 al año

Escuchar

En 2017, una joven estadounidense llamada Carolina Williams se volvió viral debido a que presentó un curioso ensayo de admisión inspirado en la cadena de restaurantes Papa John’s para poder ingresar a la prestigiosa Universidad de Yale. Sin embargo, luego de que su solicitud fuera aprobada, la chica tomó una decisión sorprendente: rechazó la posibilidad de estudiar en esa renombrada institución educativa y optó por hacerlo en la Universidad de Auburn, en Alabama. Ahora, después de haberse graduado, reveló por qué no se arrepiente de su decisión.

Carolina fue la primera en su familia en asistir a la universidad, lo que ya era un logro significativo. Antes de comenzar el proceso de solicitud, visitó más de una docena de campus para evaluar sus opciones y ver qué podría estudiar en cada lugar. “Tengo muchos intereses diferentes y en ese momento no estaba segura de lo que quería hacer”, recordó en diálogo con CNBC Make It.

La joven, de 25 años, se recibió de analista de negocios y marketing

Aunque le apasionaban las estadísticas, la investigación, la escritura y la literatura, finalmente decidió estudiar Administración de Empresas con enfoque en análisis y marketing en la Universidad de Auburn. “Cuando llegué allí, inmediatamente me encantó el espíritu. Y cuando descubrí que la facultad de negocios estaba clasificada entre las 30 mejores entre las facultades de negocios públicas, ¡me convencí por completo!”, le dijo a Raymond J. Harbert College of Business.

Los motivos por los que rechazó la Universidad de Yale y eligió Auburn

La Universidad de Auburn no solo ofrecía un sólido programa de análisis, que era lo que más le interesaba, sino que también estaba mucho más cerca de su hogar en Tennessee. Esta proximidad le permitió mantener un vínculo más cercano con su familia y con sus amigos, algo que ella valoraba por sobre otras cosas.

El proyecto de aplicación a Yale se trató de la cadena de pizzerías Papa John's

El costo de asistir a Yale en comparación con Auburn también jugó un papel crucial en su decisión. Aunque Williams habría recibido suficientes becas y ayuda financiera para que los costos de ambas universidades fueran similares, asistir a Yale habría implicado mayores gastos de viaje. Además, según su testimonio, Carolina sintió que las ofertas de cursos en Auburn estaban mejor alineadas con los trabajos que quería seguir en el futuro.

Se recibió en Auburn y no se arrepiente: gana más de 90.000 dólares al año

Así fue que la joven se recibió en diciembre de 2020 y, desde entonces, trabaja en la sede de Nissan en América del Norte, ubicada en Franklin, Tennessee, donde actualmente ocupa el puesto de planificadora de innovación y experiencia del usuario en el Future Lab de la empresa. Gana más de 90.000 dólares al año, una cifra que supera la mediana salarial tanto de los graduados de Auburn como de Yale en etapas similares de sus carreras, según datos de Payscale.

Actualmente, la joven trabaja en la empresa automotriz Nissan Carolina Williams

A pesar de las oportunidades y el prestigio asociados con Yale, Williams está convencida de que tomó la decisión correcta. “Definitivamente, tenía amigos que terminaron yendo a Princeton, Columbia, esas escuelas. Parece que ha sido un buen camino para ellos, pero no podría haber sido mi camino”, consideró.

En este sentido, la joven subrayó que muchas de las oportunidades que tuvo en Auburn se veían excelentes en su currículum y fueron decisivas en su carrera profesional. “Muchas personas han estado impresionadas por mi calificación escolar y por lo que pude lograr allí, y han considerado que mis títulos fueron superútiles y beneficiosos para los roles a los que he estado aplicando”, explicó. Por último, concluyó: “Definitivamente, no me arrepiento de mi decisión”.

LA NACION