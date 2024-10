Es latina y niñera en Estados Unidos y revela lo que callan las mamás millonarias

Verónica Vanessa Di Poletti, una joven niñera latina, compartió en redes sociales sus observaciones sobre la vida de las familias adineradas con las que trabaja en Cincinnati, Ohio. En un video que acumuló más de 100 mil visualizaciones en TikTok, reveló cómo se sienten las mujeres que, al parecer, tienen una vida de lujo y comodidad: “No son felices”.

El lado oculto de una “vida perfecta”

“Trabajo en un vecindario de mamás adineradas”, relató Verónica, una joven venezolana que vive en Estados Unidos y que se gana la vida como niñera en una zona de Cincinatti donde las casas son amplias, lujosas y de estilo europeo. “El 90% de las mamás aquí tiene la ‘vida soñada’: dejan a sus hijos en la escuela, se van a pilates, no trabajan y se encuentran en Starbucks con sus amigas”, describió, con base en la experiencia obtenida con sus empleadores y también por lo que le cuentan otras niñeras con trabajos similares. Estas mujeres, según explicó, llevan una rutina diaria que muchos envidiarían: gimnasio, café, peluquería y reuniones sociales. Ninguna obligación.

La joven niñera cuenta que las mujeres de la zona donde trabajan siguen una rutina de pilates, café con amigas y compras Shutterstock

Sin embargo, Verónica también mencionó que esta “vida de ensueño” tiene un lado oculto. “Aunque ustedes no lo crean, no son felices”, aseguró sobre las mujeres que viven en esta zona. En este sentido, señaló que a pesar de las comodidades y la libertad de tiempo que tienen, estas mamás están solas gran parte del día, ya que sus maridos trabajan y sus hijos están en la escuela, y no tienen nada de que ocuparse. Como resultado, “se sienten vacías”, dijo Verónica.

Una nueva vocación: la historia de su jefa

En uno de sus videos, Verónica contó una conversación reciente con su jefa, quien también vive esta situación: “Sentía que tenía sus hijos y que tenía todo lo que necesitaba, pero dentro de ella sentía un vacío”. Sin embargo, su jefa encontró una nueva vocación en la enseñanza, lo que le dio un propósito a su vida.

La niñera cuenta que su jefa encontró su vocación: ser instructora de Barre, una disciplina que combina Ballet, Pilates y entrenamientos Instagram: @fitbarreoficial

La mujer descubrió su pasión mientras asistía a clases de barre, una técnica de entrenamiento físico similar al ballet que se realiza con bandas elásticas y ejercicios de resistencia. “Ella iba a clases de barre todo el tiempo con sus amigas. Esas clases son bien caras. Ahora, decidió convertirse en instructora”, agregó Verónica.

Un propósito más allá del dinero

Verónica destacó que su jefa, quien podría dedicarse solo a disfrutar de su vida sin preocupaciones económicas, eligió trabajar en algo que le diera sentido. Señaló que “probablemente ganara menos” que lo que le paga a ella misma por cuidar a sus niños, pero remarcó que su actitud desde que comenzó a enseñar cambió por completo.

“La llena tanto que he notado una gran diferencia en ella. “Ahora está tan feliz, de buen humor, con ganas de vivir”, comentó. Antes de encontrar esta vocación, según Verónica, la mujer se mostraba decaída y menos motivada en su día a día.

Por ello, Verónica concluyó el clip con una reflexión para sus 330 mil seguidores: “Lo importante es buscar nuestro propósito, es buscar algo que nos llene”.

