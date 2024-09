Trabajó como niñera de una familia de multimillonarios y revela por qué se volvió una pesadilla: “No podía dormir”

Hay experiencias laborales que muchas veces se convierten en anécdotas en las redes sociales. Ser niñera de una familia millonaria es un tópico que seguramente genera una tormenta de ideas, y lo más extraño del caso es que mucho de lo que las personas suelen fantasear sobre esa tarea no está tan lejos de la realidad.

Recientemente, una joven compartió en TikTok algunas de las cosas que vivió trabajando como niñera en el hogar de una familia de multimillonarios, una mezcla de hechos placenteros y también incómodos, que le proporcionaron una gran experiencia.

Todas las penas se curan paseando en un Land Rover

Como punto inicial, su contacto con la madre de los niños estaba totalmente vedado. Solo podía comunicarse con ella si se trataba de algo “verdaderamente importante”. Para cualquier otra cosa, la administración del hogar era la encargada de saldar sus dudas.

Según detalló en su video, pese a vivir en una mansión, su cuarto no era ni siquiera modesto, de hecho no era su cuarto, sino una pieza repleta de juguetes con un sofá adosado, donde se le permitía descansar cuando los niños se agotaban. “Tenía que vigilar a los niños las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que usualmente no podía dormir”, comentó.

¿Qué puede ser superimportante?, y ¿qué no lo es tratándose de niños?

“En una ocasión, a los niños les sirvieron filete miñón para comer, pero como este no les gustó, la familia simplemente decidió desecharlo”, relató la joven.

Obviamente, a esta altura, las reacciones de los usuarios de la red no tardaron en llegar, con muchos que expresaron rechazo ante el relato de la joven, mientras que otros comentaron sus propias experiencias.

Tremenda situación con el filet mignon

“Las vidas de estas personas son ilusorias y dementes”; “Trabajé en una industria diferente para este tipo de personas y también tuve que pasar por el gerente de la casa. No conocen a sus hijos en absoluto, no pasan tiempo con ellos”; “Cuidé a una familia durante años y la cantidad de aparatos electrónicos que tiraron debido a un pequeño inconveniente fue una locura! Saqué un iPad de la basura, lo reinicié y todavía lo tengo”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, en su relato, la joven compartió algunas cosas buenas de trabajar para millonarios, por ejemplo, la posibilidad de conducir una camioneta último modelo, además de recibir a diario viandas de alimentos de Whole Foods.

