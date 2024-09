Es latino, quedó varado en Estados Unidos y cuenta por qué no lo dejan volver a su país: “Adiós a Nicaragua”

Chico Reyes Rosas, influencer y youtuber nicaragüense, compartió a través de sus redes sociales su experiencia al enterarse de que tiene prohibido regresar a su país de origen. De frente a la cámara, relató cómo su amor por Nicaragua y su deseo de mostrar su cultura a otros chocaron con la dura realidad de las restricciones impuestas por el régimen de Daniel Ortega.

Según aseguró en el video que subió a su canal de YouTube, donde tiene más de 130 mil seguidores, no cometió ningún delito. Sin embargo, reconoció que hay un hecho que enfureció al régimen nicaragüense.

El influencer, Chico Reyes Rosas, contó por qué no lo dejan ingresar a Nicaragua Instagram @elchicoreyesrosas

Un giro inesperado

El influencer fue quien guio al youtuber venezolano Oscar Alejandro durante su visita a Nicaragua. Esta interacción, que según Chico Rosas fue exclusivamente para mostrarle restaurantes, comidas y recomendarle barrios a los cuales ir a filmar, desencadenó una serie de eventos que llevaron a que se le prohibiera la entrada a su país.

En su relato, explicó que le brindó su ayuda al venezolano para mostrar lo mejor de Nicaragua y que él no tenía idea de qué era lo que se iba a publicar finalmente en redes sociales. En tanto, subrayó la diferencia entre guiar a un youtuber y dirigir su contenido, mientras que enfatizó que cada creador es responsable de lo que decide grabar y presentar. “¿He cometido algún delito? Ninguno. ¿Grabar es un delito? ¿Ser objetivo es un delito? ¿Opinar es un delito?”, preguntó a sus seguidores.

Cómo se enteró de que tenía prohibido el ingreso a Nicaragua

En un viaje posterior a Costa Rica, las dificultades comenzaron cuando Reyes se encontró en la frontera. Al presentarse ante un oficial de migración, le preguntaron sobre su profesión. A pesar de que normalmente se identifica como geólogo, el sistema reveló su actividad como youtuber. Este hecho pareció ser el detonante de una serie de interrogantes que llevaron a una revisión más profunda de su situación. Y le preguntaron allí sobre su vínculo con el influencer Oscar Alejandro.

Un influencer tiene prohibido el ingreso a su país Instagram @elchicoreyesrosas

Sin embargo, todo empeoró cuando quiso regresar de un viaje en Europa. El pasado 27 de agosto, tras hacer escala en el aeropuerto de Houston, Texas, se le informó que las autoridades habían prohibido su entrada a Nicaragua. Según su relato, este momento fue “devastador”, dado que no podía creer que se le negaba el acceso a su hogar.

Además, describió que no fue notificado previamente en las escalas anteriores de su vuelo y que fue dejado en un país que no era el suyo, sin que las autoridades supieran si él tendría los recursos necesarios para continuar su estadía allí. ”Fue un choque muy grande y recordarlo aún me duele”, lamentó.

Varado en Estados Unidos

Reyes intentó desesperadamente contactar a las autoridades migratorias de Nicaragua, buscando respuestas que nunca llegaron. El influencer publicó una conversación telefónica con una funcionaria del Ministerio del Interior, donde le confirmaron que no podía entrar al país, pero no le ofrecieron ninguna explicación. “Nosotros no podemos hacer nada”, le dijeron.

“Sigo pensando que es una pesadilla, pero no. Es la realidad” ¿Qué les puedo decir? Es duro. Esto ha sido muy duro para mí. No se imaginan cuánto. Pero bueno, yo trato de mantener la cabeza en alto siempre”, expresó. Finalmente, el influencer aseguró que seguirá intentando revertir la situación y regresar a su país. “No importa donde esté, se los repito, mi corazón siempre estará en Nicaragua”, concluyó.

LA NACION