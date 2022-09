Es mecánico y reveló por qué es urgente apagar el auto cuando una conocida señal aparece en el tablero

Quienes son inexpertos en la conducción pueden sufrir alarmas inesperadas cuando escuchan algún ruido extraño, tienen algún percance o empieza a parpadear alguna de las indeseadas luces del tablero. Ese último temor tiene sustento, dado que hay señales que efectivamente pueden significar peligro, no solo para el conductor, sino también para los demás vehículos y para las finanzas de los propietarios.

En ese sentido, un mecánico compartió en redes las razones de por qué nunca hay que desoír una alerta en particular.

A través del canal británico @pentagrammotorsport de TikTok, el especialista en vehículos dio ejemplos de personas que tuvieron la desafortunada experiencia de gastar miles de dólares en reparaciones por ignorar una alerta que pudo haberlos salvado. “Si conduces y se enciende esa luz ¡detente!”, inicia el video de este experto junto a un ícono muy reconocible, del del contenedor de aceite para auto.

Sobre la aparición de esta señal de alerta -que generalmente es de color rojo-el experto enfatizó: “Detenga el coche, apague el motor tan pronto como pueda y con eso quiero decir inmediatamente si es posible”.

¿Qué significa esa señal en el tablero?

El experto explicó que si bien todas luces del tablero son indeseables -nadie quiere ver que le falta gasolina mientras conduce- esta señal es la más importante de todas. Además, contrario a lo que se podría suponer, la luz no es una advertencia sobre un faltante de aceite, sino que quiere decir que no hay suficiente presión para aceitar el motoro.

“La bomba no produce presión de aceite para lubricar el motor. El aceite es la savia del motor. Estás hablando de un montón de piezas de metal en movimiento que están muy calientes y que sin esa lubricación se soldarán”, advirtió el titkoker, como un consejo para que el daño producido por seguir con la ruta pueda evitarse.

El mecánico compartió por qué es necesario apagar el automóvil al ver esta alerta @pentagrammotorsport

Costas consecuencias por no apagar el motor

Como si esta no fuera una suficiente señal de alerta, también contó el testimonio de alguien que decidió no hacer caso a estas recomendaciones. Detalló que se encontró al propietario de una camioneta Land Rover a la que se le encendió este testigo del aceite, pero él no se detuvo hasta llegar a su casa.

Esta persona se quejó con él de que el motor se calentaba muchísimo y que, pese al tipo de camioneta, no producía suficiente potencia. Buscaba que el creador de contenido le diera un poco de luz sobre las medidas a implementar, pero este le contesto: “Básicamente, lo que tenía que hacer es una reconstrucción completa del motor, poner un motor nuevo en el coche”.

Una respuesta que seguramente dejó al propietario atónito y sin palabras porque el costo es de más de 1100 dólares en reparaciones. Como un adicional, este mecánico dio un comentario más para generar consciencia de esta situación entre los conductores y señaló que hay una razón para que la luz del aceite sea roja y no naranja. “No dejes que se enfríe e intentes volver a arrancarlo. Comprueba el nivel de aceite e intenta averiguar la razón. Es la única luz con la que no se juega”, cerró.

En los comentarios, sus seguidores se mostraron incrédulos: “He visto con mis propios ojos que la gente conduce con eso”, dijo uno. En tanto que otras personas le agradecieron por salvar sus vehículos: “Mi auto dice falla en la presión del aceite del motor. Ningún mecánico me ayudó y acabo de descubrir la razón”, le escribieron.