Reveló cómo hizo para adelantar dos años la cita de la visa de turista para Estados Unidos y se lo agradecieron

Una mujer dio sus mejores consejos para adelantar la cita de la visa para Estados Unidos. La joven contó que la tenía programada para agosto de 2024 y logró obtenerla para dos años antes sin tener que pagarle a alguna agencia por asesoría. A través de su cuenta @icpaoc, relató su experiencia con algunos tips que muchos calificaron como funcionales. Describió que no se necesita más que el usuario y contraseña de la plataforma de la embajada.

Pao intentó a todas horas cambiar la cita para tener su visa de turismo más rápido y descubrió algunos consejos para los viajeros. Los compartió en un video y aclaró las dudas de todos los que estaban a punto de pasar por el mismo proceso. En su caso, lo hizo con el apoyo de una de sus amigas que ya la había tramitado sola, sin un asesor, por eso quiso que esa ayuda que recibió llegara a más personas.

Cómo adelantar la cita de la visa de Estados Unidos dos años, según una tiktoker

Primero mencionó que siguió todos los pasos que la Embajada de Estados Unidos en Colombia, su país de origen, dio a través de un video tutorial. El trámite lo realizó en la página principal de la oficina sin problemas. Solo requirió entrar con el usuario y contraseña que ya tenía y, luego de enviar su formulario, concretó la agenda de su cita para 2024.

Posteriormente, Pao ingresó al área de reprogramar citas y buscó con mucha esperanza una fecha más cercana. Uno de los aspectos que recalcó, es que no tenía un horario específico para entrar, sino que revisaba la disponibilidad cada vez que podía: “Yo todo el tiempo entraba. Lo tenía (el sitio) en favoritos y si yo estaba en una fiesta o un restaurante entraba a mirar”, mencionó.

Para dejar evidencia de su caso, aseguró que logró adelantar la cita varias veces: primero para mayo de 2024, después para mayo de 2023 y la última para el 23 de junio de 2022 en un proceso con final exitoso porque consiguió que le aprobaran el documento.

La advertencia al sacar la visa de turista para Estados Unidos

La creadora de contenido le dijo a sus seguidores que tenían que tomar en cuenta un aspecto muy importante, que era mover también la cita del CAS (Centro de Atención a Solicitantes). Allí, se revisan las huellas dactilares y otros elementos antes de la cita consular. “Tienen que reprogramar las dos al mismo tiempo”, aseveró.

La visa para Estados Unidos le fue aprobada a una tiktoker que reprogramó su cita Shutterstock

En tanto, los usuarios reaccionaron y dieron todo tipo de opiniones. Algunos le agradecieron la información y contaron también sus casos de éxito, pero otros le reprocharon que sus consejos no eran ciertos porque ellos habían adelantado su fecha y les habían denegado la visa. “Tenía la cita para marzo 2024, hice lo mismo que tú: hoy la reprogramé y la tengo para dentro de 15 días”, “Solo entren y entren e intenten. No paguen, no agencia, ni nada”, “No adelanten la fecha, les niegan la visa, lo digo por experiencia. El cónsul toma eso como si estuvieran ‘afanados’ por irse a vivir allá”, “El verdadero ejemplo de que el que persevera, alcanza”, le dejaron entre las reacciones.