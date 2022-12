Llevó a su novia a la cena familiar por primera vez y le hicieron una broma insuperable: “¿Le avisaron?”

escuchar

Una mujer pasó un momento vergonzoso luego de que toda la familia de su novio le jugara una broma durante su primera cena juntos. Este momento olvidable quedó grabado en la cuenta de TikTok @kaylalagasse, donde rápidamente consiguió reproducciones y comentarios al respecto. Kayla Cox, hermana del novio, fue la encargada de compartir este momento con su comunidad virtual, sin esperar que generaría una ola de furor.

La novia jamás creyó que antes de empezar con la comida los cinco adultos de la familia se levantarían de su asiento para hacer el juramento a la bandera de Estados Unidos. En el video viral, de 41,3 millones reproducciones, se observa cómo los invitados conversaban normalmente cuando de repente se quitaron el sombrero, se colocaron una mano en el corazón y narraron en conjunto la oración nacional. Este acto se acostumbra a hacer solo en acontecimientos cívicos, no en cenas familiares, por lo que la joven se sorprendió.

Al mirar esto, la invitada no tuvo más remedio que dejar de beber agua, colocar su vaso en la mesa y levantarse para recitar junto a sus suegros. Una de las integrantes no se pudo contener y soltó una risa, pero se reintegró de inmediato a la broma.

Esto no fue lo más extraño de la noche. El grupo familiar añadió un paso al final del juramento: una vuelta de 360 grados para poder cerrar con “honor”. La joven no pudo creer que había hecho todo ese ritual para cenar dentro de una casa. Aún así, sin preguntar a nadie o negarse, dio el giro y se sentó nuevamente. “Ella esperando a que alguien se ría”, escribió la usuaria de TikTok que expuso el video.

Le hicieron llevar a cabo un ritual antes de la cena a una mujer y se volvió viral

La reacción en redes

Tras llamar la atención de miles de espectadores en la red social, algunos dieron su veredicto. Destacaron la paciencia y decisión de la novia por continuar con el ritual familiar, que resultó ser una broma. Consideraron que pasar por esa humillación era suficiente para ser aceptada dentro del círculo. Otros usuarios solo expresaron cuán graciosa les había parecido la anécdota.

Uno de los comentaristas contó cómo vivió una situación similar cuando fue invitada a una ceremonia de casamiento: “Nunca olvidaré que fui a una boda y el padre del novio hizo que todos se pusieran de pie para decir el juramento de lealtad y, lamentablemente, no fue una broma entonces”, escribió. Otro usuario la cuestionó al decirle: “Tal vez estuvo en una guerra y vio morir a cientos de sus amigos y patriotas (...) Es una falta de respeto al juramento de alegoría. Cientos de miles de personas murieron por la bandera”.

¿Cómo terminó la broma familiar?

Dado que en el primer video Kayla no concluyó la historia, muchos usuarios la preguntaron sobre lo que sucedió luego. En ese sentido, optó por responder esta petición con otro video que publicó con el título: “Lo que pasó después”.

Una mujer fue víctima de una broma en la cena familiar con su novio y así reaccionó TikTok/@kaylalagasse

Explicó que todos lucharon para no hablar de lo que había sucedido ni soltar una carcajada accidental: “Intentamos con todas nuestras fuerzas no reírnos”, escribió Cox. Aunque finalente no reveló si le contaron sobre la broma a la novia de su hermano o si se quedó con la idea de que todo había sido con una intención real.

LA NACION