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Es oficial: Mamdani anuncia trabajos de 30 dólares la hora por recolectar nieve en Nueva York
La convocatoria prevé una tarifa de US$45 por hora después de las primeras 40 horas semanales y una orientación pagada para quienes se registren antes del 30 de noviembre
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El alcalde Zohran Mamdani anunció el 15 de septiembre una convocatoria para trabajar en la recolección de nieve de emergencia en Nueva York. La iniciativa busca preparar a la ciudad para el invierno y facilitar la incorporación de trabajadores.
Cuánto pagarán por retirar nieve en Nueva York
- Según el comunicado de la alcaldía, la tarifa inicial sube de US$19,14 a US$30 por hora. Después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana, aumenta a US$45.
- Las tareas incluyen retirar nieve y hielo de paradas de autobús, cruces peatonales, bocas de incendio y calles con escaleras, detalla el comunicado oficial.
Requisitos para trabajar como recolector de nieve
- La alcaldía exige tener al menos 18 años, autorización legal para trabajar en Estados Unidos y capacidad física para realizar tareas pesadas en condiciones invernales adversas.
- Para registrarse, solicita teléfono y correo electrónico válidos, tarjeta del Seguro Social, formularios fiscales completos y el formulario I-9 con los documentos de identificación correspondientes.
Inscripción anticipada y orientación pagada
- Quienes se registren en un evento del Departamento de Saneamiento antes del 30 de noviembre podrán acceder a una orientación pagada de cuatro horas en diciembre, según la alcaldía.
- El organismo busca agilizar los pagos para que los trabajadores cobren dentro de las dos semanas posteriores al trabajo. Se trata de una meta, no de un plazo garantizado.
- Tras la inscripción, los participantes recibirán un correo de confirmación y una invitación a la orientación, de acuerdo con el comunicado oficial.
Para tener en cuenta
- La autorización para trabajar en Estados Unidos es obligatoria.
- La inscripción no equivale a un puesto con horario fijo, según la alcaldía.
- Los participantes serán asignados a una base del Departamento de Saneamiento para presentarse durante nevadas importantes, según las necesidades de cada distrito y sus preferencias de ubicación.
- Las fotografías se tomarán durante el registro y no será necesario llevarlas impresas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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