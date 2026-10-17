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LA NACION

Es oficial: Mamdani anuncia trabajos de 30 dólares la hora por recolectar nieve en Nueva York

La convocatoria prevé una tarifa de US$45 por hora después de las primeras 40 horas semanales y una orientación pagada para quienes se registren antes del 30 de noviembre

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El alcalde Zohran Mamdani anunció nuevos trabajos para recolectores de nieve en Nueva York
El alcalde Zohran Mamdani anunció nuevos trabajos para recolectores de nieve en Nueva YorkFotomontaje generado con IA

El alcalde Zohran Mamdani anunció el 15 de septiembre una convocatoria para trabajar en la recolección de nieve de emergencia en Nueva York. La iniciativa busca preparar a la ciudad para el invierno y facilitar la incorporación de trabajadores.

Cuánto pagarán por retirar nieve en Nueva York

  • Según el comunicado de la alcaldía, la tarifa inicial sube de US$19,14 a US$30 por hora. Después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana, aumenta a US$45.
  • Las tareas incluyen retirar nieve y hielo de paradas de autobús, cruces peatonales, bocas de incendio y calles con escaleras, detalla el comunicado oficial.

Requisitos para trabajar como recolector de nieve

  • La alcaldía exige tener al menos 18 años, autorización legal para trabajar en Estados Unidos y capacidad física para realizar tareas pesadas en condiciones invernales adversas.
  • Para registrarse, solicita teléfono y correo electrónico válidos, tarjeta del Seguro Social, formularios fiscales completos y el formulario I-9 con los documentos de identificación correspondientes.

Inscripción anticipada y orientación pagada

  • Quienes se registren en un evento del Departamento de Saneamiento antes del 30 de noviembre podrán acceder a una orientación pagada de cuatro horas en diciembre, según la alcaldía.
  • El organismo busca agilizar los pagos para que los trabajadores cobren dentro de las dos semanas posteriores al trabajo. Se trata de una meta, no de un plazo garantizado.
  • Tras la inscripción, los participantes recibirán un correo de confirmación y una invitación a la orientación, de acuerdo con el comunicado oficial.

Para tener en cuenta

  • La autorización para trabajar en Estados Unidos es obligatoria.
  • La inscripción no equivale a un puesto con horario fijo, según la alcaldía.
  • Los participantes serán asignados a una base del Departamento de Saneamiento para presentarse durante nevadas importantes, según las necesidades de cada distrito y sus preferencias de ubicación.
  • Las fotografías se tomarán durante el registro y no será necesario llevarlas impresas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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