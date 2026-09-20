Hasta US$30 por hora: Mamdani anuncia inscripciones para trabajar como recolector de nieve de emergencia en Nueva York

Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció una convocatoria para trabajar como recolector de nieve de emergencia, con una remuneración de US$30 la hora. Los neoyorquinos interesados pueden registrarse hasta el 30 de noviembre y deben cumplir con tres requisitos fundamentales para inscribirse.

Qué se sabe de la convocatoria anunciada por Zohran Mamdani para recolectar nieve en Nueva York

La administración Mamdani informó la noticia por medio de la agencia de Saneamiento de la ciudad de Nueva York. Allí se informó que la función principal del puesto es despejar nieve en espacios públicos como paradas de autobús, pasos peatonales, bocas de incendio y calles con escaleras.

La función del recolector de nieve de emergencia es despejar hielo en zonas públicas como paradas de autobús Fotomontaje generado con IA

El salario comienza en US$30 por hora y se incrementa a US$45.00 por hora después de acumular las primeras 40 horas trabajadas en una semana.

“Mira hacia afuera. ¿Ves nieve? ¿No? Bueno, pronto la verás. También podrías ver US$30 más por hora en tu bolsillo si te conviertes en operario de emergencia para retirar nieve", dijo Mamdani en su cuenta de X al compartir la convocatoria.

Quienes realicen su registro antes del 30 de noviembre serán elegibles para asistir a una orientación pagada de 4 horas en diciembre de este año y tendrán un procesamiento acelerado para recibir su pago dentro de las 2 semanas posteriores a su jornada laboral.

Cuáles son los requisitos para trabajar como recolector de nieve en Nueva York

Para trabajar de forma temporal como recolector de nieve, la agencia gubernamental solicita que los candidatos tengan al menos 18 años, cuenten con autorización legal para trabajar en EE.UU. y sean capaces de realizar labores físicas pesadas y exigentes en condiciones climáticas extremas.

La agencia de Saneamiento de la ciudad de Nueva York solicita que los interesados en trabajar como recolector de nieve tengan autorización de trabajar en EE.UU. Facebook New York City Department of Sanitation

Una vez que cumplan con esos requerimientos, los interesados deben llevar impresos y completar los formularios de retención de impuestos W-4 (federal) e IT-2104 (estatal), así como el formulario I-9. El registro se llevará a cabo desde las 9 hs hasta las 17 hs en las siguientes fechas y escuelas, según el condado:

El Bronx: sábado 19 de septiembre en el Taft High School (240 E 172nd Street, Bronx, 10457).

sábado 19 de septiembre en el Taft High School (240 E 172nd Street, Bronx, 10457). Manhattan : sábado 26 de septiembre en el Manhattan Center for Science and Mathematics (260 Pleasant Avenue, Manhattan, 10029).

: sábado 26 de septiembre en el Manhattan Center for Science and Mathematics (260 Pleasant Avenue, Manhattan, 10029). Brooklyn : sábado 3 de octubre en el PS 289 George V. Brower (900 St Marks Avenue, Brooklyn, 11213).

: sábado 3 de octubre en el PS 289 George V. Brower (900 St Marks Avenue, Brooklyn, 11213). Queens : sábado 10 de octubre en el PS 040 Samuel Huntington (109-20 Union Hall Street, Queens, 11433).

: sábado 10 de octubre en el PS 040 Samuel Huntington (109-20 Union Hall Street, Queens, 11433). Staten Island: Sábado 17 de octubre en el Susan E. Wagner High School (1200 Manor Road, Staten Island, 10314)

Tres semanas después de asistir al registro, se recibe un correo electrónico de confirmación oficial. En caso de no tenerlo, los usuarios pueden enviar un mensaje a ShovelSnow@dsny.nyc.gov a partir del 31 de octubre para verificar su estado.

Cómo es la jornada laboral de un recolector de nieve de temporada en Nueva York

La notificación para trabajar en un turno específico se envía mediante correo electrónico o llamada telefónica. Una vez convocado, será obligatorio cumplir con las siguientes exigencias: