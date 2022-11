Es recepcionista en un hotel, se enfrentó con un huésped en llamas y todos aplaudieron su actitud

escuchar

El servicio al público no siempre implica buenas experiencias, tanto porque puede haber empleados que no ofrecen una buena atención, como por clientes molestos que reclaman sin tener la razón. Una tiktoker compartió un ejemplo de esto y se hizo viral. Es recepcionista en un hotel y comúnmente tiene que lidiar con las peticiones de la gente, pero en este caso tuvo que enfrentarse a un huésped que le hizo reclamos “sin sentido” y casi la lleva a perder la cordura.

Resulta que el viajero había reservado una habitación de hotel a través de la plataforma Booking, pero al llegar al lugar de alojamiento se molestó porque el cuarto que le dieron no fue de su agrado. Lo instalaron en una suite king, que tenía una cama king y además un sofá cama, pero consideró que él, su esposa y sus dos hijos no podrían dormir cómodamente en la habitación.

De acuerdo con el relato de la creadora de contenido, el hombre estaba furioso y de inmediato se puso a pelear con la recepcionista. “Tenemos dos niños y dos adultos, la reserva en nuestro teléfono es clara sobre lo que pedimos. ¿Qué esperas que hagamos?”, cuestionó el sujeto. A lo que la trabajadora le respondió de manera amable que el hotel elegía qué habitaciones otorgar de acuerdo con la información que Booking les brindaba. En este caso: dos adultos y dos niños. Esos eran los únicos datos en los que se podían basar para asignar los cuartos.

Una recepcionista se enfrentó a un cliente y lo grabó todo

El huésped no estaba satisfecho, así que pidió que le dieran otra habitación más amplia, un requerimiento que era imposible, según dijo la mujer, ya que justo ese día el hotel estaba lleno y esa habitación era la única disponible. La empleada le dio dos opciones: hacer check in o cancelar la reserva y buscar otro lugar para quedarse.

El video que se hizo viral

La creadora de contenido filmó la disputa desde el primer momento, aunque sin mostrar la cara del individuo y luego publicó la grabación en su cuenta de TikTok @localtumbleweed. Mientras que el hombre continuaba reclamándole e incluso intentaba intimidarla con su mirada, ella se mantenía en calma para tratar de resolver su problema.

Sin embargo, el enojo del cliente creció cada vez más, al punto de que levantó la voz: “¿Y luego qué hacemos, dormir en nuestro auto?”, lanzó. Ante esta actitud, una persona que estaba viéndolo todo dio su opinión, en una reacción desesperada para que la familia entrara a la habitación asignada: “Tienes una cama tamaño king y un sofá... así que tienes dos camas y cuatro personas”.

Los recepcionistas de hotel son los encargados de hacer el check in y el check out de los huéspedes Pixabay

Como respuesta, el viajero enfureció aún más y arremetió ahora en su contra al decirle que no era de su incumbencia: “¿Qué haces saltando en esto?”. En ese momento, ambos se envolvieron en una serie de gritos, por lo que la tiktoker optó por decirle que cancelaría su reserva, dado que él no estaba conforme y ella ya no podía hacer nada más por él. “Hay muchos otros hoteles en la zona”, le respondió con una sonrisa.

La reacción en redes

El video hasta el momento tiene casi 46 millones de reproducciones y miles de comentarios que elogiaron a la empleada por su buen trabajo. La mayoría de los usuarios que se hicieron presentes destacaron su capacidad para resolver problemas sin estresarse: “Qué santa paciencia, de verdad”; “La manera en la que sostienes tu mirada, paciencia y respiración, mis respetos para ti”; “Prueba de que el cliente claramente no siempre tiene la razón”; “Cuando las personas no pueden asumir la responsabilidad de su propia mala planificación, se desquitan con la recepcionista”, le dejaron.

LA NACION