Aplicó un evidente truco para no pagar por equipaje extra y todos lo aplaudieron: “Demasiado astuto”

El equipaje de un avión suele ser de las encrucijadas más grandes que tienen los pasajeros, dado que algunas aerolíneas permiten llevar menos peso que otras. Un cliente casi siempre tiene derecho a llevar una valija de mano, pero hay quienes quieren llevar más y se las ingenian para que así sea. Recientemente, se viralizó el caso de un hombre que aplicó un truco inédito para poder trasladar una mayor cantidad pertenencias y muchos usuarios lo aplaudieron.

La historia se dio a conocer a través de un video de TikTok de la cuenta @elyukaa, donde el pasajero se puso una mochila por debajo de la ropa para que pasara como una prenda más. En la puerta del aeropuerto le revisaron las valijas que llevaba y al parecer solo podía pasar con una, pero el problema comenzó porque tenía dos.

El hombre pensó rápido y de inmediato optó por una alternativa para poder llevar consigo todo su equipaje. En el fondo había alguien filmando para después compartir en las redes sociales su anécdota de éxito. El viajero fue realmente triunfador, ya que en los controles de seguridad no le impidieron el paso. “Cuando no quieres pagar por esa bolsa extra”, fue la descripción con la que se publicó el clip.

Aplicó un truco para llevar más equipaje en el avión

Al parecer, el personal de la aerolínea no se percató de que llevaba algo colgado en la espalda, pero el hombre se marchó a toda velocidad para no ser descubierto. Y, para su suerte, los pasajeros que estaban a punto de embarcar tampoco lo delataron.

Las reacciones a su truco

Los espectadores no se quedaron con las ganas de aplaudir esta acción. La mayoría consideró que el sujeto fue demasiado astuto porque logró burlar la seguridad y además convertirse en inspiración para otros viajeros. “Incluso se alejó a toda prisa en un ángulo”; “Ese es el espíritu”; “Ya amo a este chico. Ni siquiera necesito conocerlo”; “Pero qué dices, esos son solo sus abdominales traseros”; “Mi nombre es Cuasimodo”.

Otros tripulantes que hicieron el mismo truco de equipaje en el avión

El audaz pasajero que evadió las reglas no fue el único, otras personas también han hecho ese mismo truco y al parecer más viajeros amenazan con implementarlo. Esto porque no todos están dispuestos a pagar hasta 100 dólares extras por una valija documentada. En otra ocasión, el esposo de una tiktoker debía pagar ese monto, pero se puso la mochila dentro de la ropa y no hubo quien la sacara de ahí:

“Cuando Frontier (Airlines) está siendo un nazi sobre los tamaños de las maletas y los controles para asegurarse de que las maletas de todos quepan en el espacio antes de abordar, de lo contrario, debe pagar $100 para documentarlo”, aparecía en la descripción del video que se volvió viral en octubre.

El truco para evitar documentar equipaje

En esa ocasión, los trabajadores sí lo descubrieron e incluso le preguntaron qué pasaba con esa maleta que llevaba por dentro de la ropa y él, despreocupado, le respondió que la llevaría con él con el argumento de que era parte de su atuendo. Después abordó el avión sin ningún problema.

