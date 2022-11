Tiene 31 años pero cuando sale con su prometido debe modificar su aspecto por un detalle

escuchar

Dicen que cada cabeza es un mundo de posibilidades y que lo que una persona considera correcto otras no lo ven igual. La influencer Isabelle Lux, de 31 años, se ha enfrentado a esa problemática en los últimos años de su vida, sobre todo cuando sale con su prometido, ya que la gente piensa que no son una pareja adecuada. Todo tiene relación con la apariencia de Lux, algo que ella aprendió a tomar como un halago y no como un insulto.

Isabelle es originaria de Nueva York y se dedica a dar consejos de belleza en sus redes sociales, dado que luce más joven de lo que en realidad es y eso motiva a otras personas a seguir sus tips sobre el cuidado de la piel. Por otro lado, se encuentra la gente que la critica por parecer mucho menor que su novio e incluso en los lugares exclusivos para mayores de edad la cuestionan en la entrada.

Al parecer, en los últimos años eso ha sido un problema para ella, ya que nadie le cree que tenga 31: “En persona, la gente a menudo opina que soy una década más joven de lo que soy”, dijo en declaraciones citadas por NY Post. Entonces, cuando sale a algún lugar con su prometido, debe vestirse con atuendos diferentes a los que suele usar: “Cuando salgo, si estoy vestida, me identificarán con frecuencia, así que trato de vestirme muy bien si salgo para que mi ropa pueda hablar un poco más de mi edad real”, recalcó.

Ella es Isabelle, la influencer de 31 años que catalogan como adolescente @isabelle.lux_/Instagram

¿Cuáles son sus secretos para lucir más joven?

La estadounidense aseguró que tiene un único secreto para no aparentar su edad: rutinas y procesos para el cuidado de la piel. Entre productos y prendas que usa todos los días, logró abatir con el tiempo las marcas de expresión que tenía en el rostro.

“Las opciones de estilo de vida también han marcado una gran diferencia, desde dejar de broncearse y beber alcohol regularmente hasta tener un peso saludable. Bebí mucho durante mis 20 años y no me di cuenta del gran impacto que tiene en la piel y la apariencia hasta que (casi) dejé de hacerlo”, agregó.

Por otro lado, enlistó sus tres recomendaciones principales en un video de su cuenta de TikTok @isabelle.lux:

1. El método slugging

Esta nueva técnica arrasa en las redes sociales por su eficacia. De acuerdo con Isabelle, se debe cubrir el rostro con una gran capa de vaselina y ella la utiliza desde hace unos 15 años, incluso antes de que se volviera viral. Aunque su proceso es un poco diferente a los demás: en lugar de aplicarse vaselina, se pone un producto llamado Egyptian Magic.

Los consejos de una influencer para mantenerse joven

2. Al tocar la piel

La segunda táctica que la experta en belleza emplea es aplicarse los productos para la piel de una manera suave. Aún si es maquillaje, mascarillas o cremas, hace movimientos suaves para no maltratar la cara. Además: “No solo llevará el producto a un área específica, sino que también levantará todo el pómulo mientras desinflama el área”, destacó.

3. Antifaz de seda

Finalmente, Isabella compartió que para dormir se pone un antifaz de seda que la cubre de los movimientos de la almohada y que la ayudó en los últimos años a eliminar las líneas de expresión que tenía.

LA NACION