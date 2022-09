Es venezolana, celebró que obtuvo su Green Card “sin casarse” y sus seguidores reaccionaron

“Soy de Venezuela y finalmente obtuve mi Green Card después de años. No, no me casé para obtenerla”, comenzó relatando la tiktoker Valentina Pérez. La joven compartió cada paso del proceso hasta que por fin recibió su residencia permanente en Estados Unidos.

Para muchas personas, especialmente de Latinoamérica, tener la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano es casi como un sueño y ella lo cumplió, por lo cual decidió compartir su experiencia en redes.

“Estudié por un año e hice un programa de Marketing en redes sociales. Una agencia de marketing se ofreció a patrocinar mi visa. Mi plan original era solo trabajar con la visa H-1B (para trabajadores especializados), pero eso no funcionó por diferentes motivos. Entonces intenté con la EB-3, para la que también calificaba”, dijo para sus seguidores en su cuenta de TikTok @livingasval.

¿Cómo es la visa de inmigración “preferente”?

Valentina compartió que tuvo muchas conversaciones con varias personas sobre el trámite: “Lo que puedo compartirte es que es un proceso muy largo, de años, hasta el momento en el que logré cambiar mi estatus”, siguió.

De acuerdo con los Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la visa EB-3 es para una categoría de tercera preferencia basada en un empleo y es para trabajadores especializados, profesionales o similares.

Un trabajador especializado se refiere a aquellas personas cuyo empleo requiere mínimo de dos años de capacitación o de experiencia laboral, que no sea de naturaleza temporal u eventual.

Por otro lado, los profesionales son quienes su trabajo exige un título universitario de los Estados Unidos o de alguna institución en el extranjero que haya sido validad por las autoridades norteamericanas.

La subcategoría "otros trabajadores" es para aquellas personas que realizan un trabajo no especializado que exige menos de dos años de capacitación o experiencia, no de índole temporal o eventual.

El USCIS también puntualizó que las peticiones de tercera preferencia generalmente deben estar acompañadas de una certificación laboral individual, aprobada y emitida por el Departamento del Trabajo con el Formulario ETA-9089.

Sobre este proceso, la tiktoker comentó que esta visa se le da a las personas con “habilidades especiales” en su área. “Hablo desde mi experiencia, no soy abogada, pero hablo de lo que me pasó”, expresó.

En los videos posteriores, aseguró que le tomó años aplicar para el estatus de residente permanente en Estados Unidos. En noviembre de 2021 avanzó en el proceso con el que aplicó a su Green Card.

¿Cuáles son los requisitos de la visa EB-3?

El empleador debe presentar un Formulario I-140, Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero. Como parte del proceso de solicitud, éste debe ser capaz de demostrar una capacidad continua para pagar el salario ofrecido a partir de la fecha de prioridad de su visa.

En caso de que el formulario I-140 sea aprobado, el cónyuge e hijos solteros menores de 21 años también son elegibles para solicitar la admisión a Estados Unidos en la categoría E34 (cónyuge de un “trabajador especializado” o “profesional”), EW4 (cónyuge de “otro tipo de trabajador”), E35 (hijo de “trabajador especializado” o de un “profesional”) o EW5 (hijo de “otro tipo de trabajador”)

“En enero de 2022 recibí el requerimiento de evidencia que envié inmediatamente. A mitad de febrero me dijeron que la Green Card había sido aprobada”, relato triunfante antes de concluir: “Es un proceso estresante, que consume tiempo y dinero, pero todo vale absolutamente la pena porque ahora puedo ir y volver a Venezuela que es mi casa”.