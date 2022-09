Le negaron tres veces la visa porque la asesoraron mal, pero un consejo la salvó: “Fue lo primero que me dijo”

Conseguir la visa de Estados Unidos no siempre es un trámite sencillo y la latina Karla Pozo fue prueba de ello. La joven realizó el proceso tres veces y en todas le fue denegada. Esperó por más de diez años para poder cumplir su sueño de viajar a Nueva York, pero eso no habría sido posible sin el consejo que le dieron y con el que logró que le aprobaran el documento. Ahora contó su experiencia para alertar a más viajeros a que no cometan el mismo error que ella.

Karla contrató a un asesor aparentemente especializado en tramitar visas en las tres ocasiones que lo intentó, sin saber que había una anomalía que le impediría obtener el visado aunque hiciera lo mismo otras diez veces más. “Siempre que me la negaban, en la embajada me decían que ellos pensaban que yo quiero (sic) ir a quedarme a los Estados Unidos y no era así”, dijo en su cuenta de TikTok @karlapozomoreta.

Así que, harta de no poder viajar al país norteamericano, decidió buscar a otra persona que la ayudara y encontró a la profesional perfecta. Su mala experiencia con su primer asesor quedó en el olvido, no sin antes darse cuenta de que había hecho el proceso de manera incorrecta: “Me cobró 50 dólares por llenar el formulario, pero lo hizo mal. No me asesoró como debía.”

El consejo vital para conseguir la visa, según una tiktoker

Después de tantos intentos y de que las personas le recomendaran rendirse, ella no lo permitió y dio con la persona ideal. Fue esta asesora quien le dio la clave del éxito: “Lo primero que me dijo fue ‘usted solita se está haciendo negar la visa porque está llenando mal el formulario y se está presentando mal en la entrevista”.

La tiktoker exhortó a todos los que pasan por la misma situación a que se aseguren de que la asesoría se esté llevando a cabo de la forma correcta para obtener éxito en el procedimiento.

¿Cuándo es ideal contratar un gestor para la visa de EE.UU.?

Hay algunas personas que prefieren hacerlo por sí mismas: desde su cita con el consulado, hasta prepararse para la entrevista. Muchos casos han resultado victoriosos, sobre todo cuando su situación es favorable para obtener el documento y cumplen con los dos requisitos claves: capacidad financiera y fuertes lazos con el país de origen.

Aunque esta situación no es igual para todos. Si esos dos puntos no son tan evidentes, los solicitantes pueden parecerles sospechosos a las autoridades estadounidenses, sobre todo si detectan alguna incongruencia.

El consejo vital para conseguir la visa, según una tiktoker, parte 2

La principal recomendación de quienes ya poseen la visa es rellenar el formulario de forma consciente, según el tipo de visado que desean obtener y siempre decir la verdad con la mayor cantidad de detalles posibles, para que al momento de acudir a la entrevista todo sea más rápido y fácil.

Además, otros sugieren acudir a la cita con pruebas que sustenten lo que se puso en el formulario y que las respuestas coincidan con las que ahí se reflejaron.

Por otro lado, hay casos de personas que prefieren acudir con un abogado o un especialista en visas porque no saben cómo iniciar el procedimiento. Sobre todo cuando sus procesos son más complejos. Como, por ejemplo, cuando tienen que pedir un perdón por haber ingresado a territorio estadounidense de forma ilegal o cuando se quiere cambiar el estatus.

La recomendación es informarse por cuenta propia de todos los pasos del proceso para obtener la visa y acudir al gestor si es necesario o se necesita un panorama más amplio. Conocer cómo es el trámite ayudará a que los solicitantes no caigan en fraudes o con impostores.