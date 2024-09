Española Badosa alarga su idilio con Nueva York alcanzando sus primeros cuartos

De vuelta a su mejor forma, la tenista española arrasó este domingo a la china Wang Yafan y clasificó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, su mejor actuación en el Grand Slam de Nueva York, la ciudad donde nació.

Badosa, número 29 de la WTA, abrió la ronda de octavos del torneo barriendo a Wang (80) por 6-1 y 6-2 en una hora y 22 minutos de juego en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows.

La ex número dos mundial, que podría chocar en cuartos con la campeona vigente, Coco Gauff, celebró su triunfo radiante de felicidad tras recordar los duros momentos que pasó por la lesión de espalda que puso en riesgo su carrera.

"Hace unos meses pensé en abandonar el deporte porque mi cuerpo no respondía y volver a estar con las mejores del mundo es un sueño hecho realidad", dijo con una enorme sonrisa sobre la pista.

El regreso de Badosa a los grandes escenarios tiene un sabor especial en Nueva York, su ciudad natal, donde se crió hasta los seis años mientras sus padres trabajaban como modelos.

El US Open, aún así, era el Grand Slam que más decepciones le provocó a Badosa, que no había pasado hasta ahora de la segunda ronda.

"No quiero llorar, pero recuerdo que el año pasado estuve aquí y me tuve que retirar", explicó antes de agradecer la conexión que está estableciendo con el público neoyorquino. "Estoy con mucha confianza. Me siento genial en esta pista con vuestro increíble apoyo".

Después de sobrevivir a un punto de partido en la tercera ronda, Badosa respondió a lo grande el domingo con su mejor actuación del torneo frente a Wang, una tenista que hasta ahora no había ganado más de dos partidos en un Grand Slam.

Desde mediados de este año, en cuanto el dolor crónico de espalda le dio un respiro, Badosa ha escalado desde el puesto 140 del ranking hasta volver al top-30.

En Wimbledon alcanzó los octavos y en la antesala del US Open conquistó el título del WTA 500 de Washington y llegó a semifinales del WTA 1000 de Cincinnati

- "Pensé que iba a morir" -

El partido arrancó con dos juegos muy peleados pero, superada esa primera resistencia de Wang, Badosa se mostró implacable camino a sus segundos cuartos de Grand Slam tras los de Roland Garros en 2021.

"El partido comenzó como una batalla. Recuerdo que miré el reloj y llevábamos 17 minutos con sólo dos juegos. Era tan húmedo que pensé que iba a morir hoy aquí", afirmó Badosa bajo el techo de la pista Louis Armstrong.

"En ese momento pensé: 'Ella es dura, pero yo lo soy más. Y si tengo que estar tres horas, estaré", aseguró.

Badosa, la única raqueta española en Nueva York tras la caída de Carlos Alcaraz, es la primera jugadora de su país en alcanzar los cuartos de Nueva York desde Carla Suárez en 2018.

Para suceder a Conchita Martínez, la última española en semifinales en 1996, deberá batir en cuartos a la estrella local, Coco Gauff, o a la también estadounidense Emma Navarro.

"Soy muy amiga de las dos. Me encanta como juega Coco, es increíble lo que está haciendo para ser tan joven", reconoció la española en una entrevista que cerró con un pequeño baile de felicidad.

Gbv/ma

LA NACION