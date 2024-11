Esta es la ciudad de EE.UU donde la tarifa de parking aumenta en forma sensible: “Lo próximo serán las multas”

Con el objetivo de fortalecer la economía local y optimizar el uso de recursos en Knoxville, Tennessee, el ayuntamiento decidió aumentar las tarifas de estacionamiento en el centro de la ciudad. Los funcionarios aseguran que los ingresos actuales provenientes del estacionamiento no alcanzan para cubrir los gastos de mantenimiento y operación del sistema y es necesario implementar un ajuste en las tarifas y explorar otras medidas para mejorar la recaudación.

La decisión viene acompañada de varias modificaciones en el sistema, entre ellas la eliminación del pago en efectivo, que ahora deberá realizarse exclusivamente mediante la aplicación móvil ParkMobile. Este cambio se debe a la necesidad de mejorar la infraestructura de estacionamiento y de reducir la dependencia en efectivo, que resulta menos eficiente y más costosa de gestionar.

La iniciativa también apunta a promover el uso responsable de los espacios limitados del centro y a generar ingresos que permitan mejorar los servicios, según The Sun.

Cambios en tarifas y formas de pago

La nueva estructura de tarifas de estacionamiento en Knoxville incluye un aumento en las tarifas por hora y ajustes en las opciones de tiempo permitido para el estacionamiento.

El costo por una bahía de estacionamiento estándar pasará de US$1.50 a US$2 por hora, manteniendo un límite máximo de dos horas.

En el caso de los espacios de estadía prolongada , la tarifa varía de US$0.30 a US$1 por hora, con una reducción en el límite máximo de tiempo de 10 horas a solo cuatro.

Las bahías de corta duración también ven un incremento en la tarifa, que pasa de US$0.75 a US$1 por 30 minutos, ideal para quienes solo necesiten estacionarse por periodos breves.

El cambio de efectivo a pagos móviles representa uno de los ajustes más notables, ya que elimina la posibilidad de pagar directamente en los parquímetros. Ahora, los conductores deberán utilizar la aplicación ParkMobile, diseñada para facilitar el proceso de pago y minimizar los costos operativos del manejo de efectivo.

Los defensores de esta medida aseguran que también contribuirá a reducir el tiempo dedicado al mantenimiento de los parquímetros y facilitará un monitoreo más eficiente del sistema de estacionamiento. Aunque algunos residentes expresaron dudas sobre el cambio, el ayuntamiento argumenta que el uso de aplicaciones móviles es cada vez más común y que simplificará el acceso a los servicios.

Los residentes podrán estacionarse de forma gratuita entre las 8 p.m. y las 8 a.m. de lunes a sábado. Foto: Archivo. Freepik

Estacionamiento gratuito y exenciones en Tennessee

A pesar de los ajustes en las tarifas, la ciudad mantendrá ciertos beneficios en horarios y lugares específicos para ayudar a quienes necesiten estacionarse por la noche o durante el fin de semana. Los residentes podrán estacionarse de forma gratuita entre las 8 p.m. y las 8 a.m. de lunes a sábado y durante todo el día los domingos, como medida de apoyo a quienes se movilicen en horarios menos concurridos.

Los garajes ofrecerán estacionamiento sin costo desde las 6 p.m. hasta las 7 a.m. entre semana, y estarán abiertos sin tarifa durante el fin de semana, con la única excepción del Market Square Garage, que ahora aplicará una tarifa fija de US$3 en la noche, incluyendo los sábados.

Estas exenciones buscan reducir el impacto de los aumentos en las tarifas para aquellos que solo requieren estacionarse en horarios menos ocupados, y para incentivar el uso del transporte privado en momentos donde el tráfico es menos intenso. Sin embargo, algunos residentes y comerciantes consideran que el incremento de tarifas podría afectar el acceso al centro de la ciudad y disuadir a los visitantes, lo que podría tener consecuencias en el comercio local.

Multas por infracciones de estacionamiento

Además del aumento en las tarifas, el ayuntamiento está considerando ajustar las multas por infracciones de estacionamiento. El consejo municipal discutirá la posibilidad de aumentar la multa por estacionarse en lugares no autorizados a US$25, con un recargo que elevaría la cifra a US$34 si no se paga en un plazo de 10 días. En el caso de infracciones más graves, como estacionarse en zonas de autobuses o cerca de hidrantes, la multa podría subir a US$35, con un incremento a US$44 si no se paga en tiempo.

Estos incrementos buscan desalentar las infracciones y fomentar un uso más adecuado de los espacios de estacionamiento. Las multas por infracciones fueron una fuente de ingresos importante para la ciudad, pero la administración espera que el aumento en los montos ayude a mejorar el cumplimiento de las normas, especialmente en las zonas de mayor demanda y en los espacios destinados a servicios de emergencia.

El ayuntamiento está considerando ajustar las multas por infracciones de estacionamiento. Foto: Archivo. Alex Simpson / Unsplash

Reacciones de la comunidad y futuro de las tarifas

La noticia de los aumentos en las tarifas de estacionamiento generó diversas reacciones entre los residentes y dueños de negocios en el centro de Knoxville. Mientras algunos consideran que los cambios eran necesarios para mejorar la infraestructura y asegurar el mantenimiento de los espacios de estacionamiento, otros expresan preocupación de que las nuevas tarifas y el sistema de pago digital puedan dificultar el acceso al centro, en especial para aquellos que prefieren el uso de efectivo.

El consejo municipal se comprometió a evaluar el impacto de las nuevas tarifas y de los ajustes en las multas, y estudiará otras posibles medidas para reducir el congestionamiento en el centro de la ciudad. Los funcionarios señalan que el próximo paso podría incluir la contratación de supervisores de estacionamiento y la instalación de nuevos sistemas de monitoreo que permitan gestionar mejor los espacios y adaptarse a las necesidades de la comunidad.

En cuanto a las preocupaciones sobre el efecto en los comercios locales, el jefe de gabinete de la alcaldesa, David Brace, indicó a Knox News que la ciudad se encuentra abierta a realizar modificaciones adicionales si los incrementos en las tarifas generan una disminución significativa en el tráfico de clientes. Según Brace, los funcionarios están dispuestos a escuchar las inquietudes de los residentes y comerciantes para asegurar que las políticas de estacionamiento contribuyan al desarrollo económico sin afectar negativamente al centro.

A medida que Knoxville implementa estas modificaciones, otras ciudades observan con interés los resultados de esta estrategia, que busca equilibrar la necesidad de recaudar fondos y mantener el acceso al centro. La administración espera que los ajustes en el sistema de estacionamiento sirvan como modelo para otros municipios que enfrentan desafíos similares en la gestión de los recursos y el uso de espacios públicos en áreas urbanas densamente pobladas.

LA NACION