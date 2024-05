Esta es la vitamina que le falta a tu cuerpo si tienes mucho sueño durante el día y cómo incorporarla a tu dieta

Escuchar

Dormir lo suficiente es esencial para la salud y bienestar de cada persona, ya que la falta de sueño se ha vinculado a una serie de problemas de salud crónicos, como obesidad, depresión, ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Aquellos que notan síntomas de fatiga durante su día, quizá necesiten una importante vitamina del grupo B.

Uno de los culpables menos conocidos de la somnolencia es la deficiencia de una sustancia esencial, la vitamina B12. Esta es fundamental para el funcionamiento adecuado de los nervios y las células sanguíneas del cuerpo. A su vez, ayuda a convertir los carbohidratos en glucosa, lo que proporciona la energía necesaria para las actividades diarias.

La falta de Vitamina B12 lleva a síntomas como el cansancio físico y mental Foto de Freepik

Un estudio publicado en la revista Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) reveló que los niveles bajos de vitamina B12 se asociaron con un mayor riesgo de síntomas de insomnio y somnolencia diurna excesiva en ciertos grupos de personas. Aunque se necesita más investigación para comprender completamente estos mecanismos, los bajos niveles deben considerarse como un posible factor en trastornos del sueño en algunas subpoblaciones.

La Sociedad Mundial del Sueño señala que las vitaminas del complejo B, incluyendo B3, B6, B9 y B12, pueden influir directa o indirectamente en las hormonas del sueño. La vitamina B12, en particular, juega un papel crucial en la producción de melatonina, la hormona que regula los ciclos de sueño y estado de vigilia.

Además, la vitamina B6 beneficia a personas con insomnio y mejora la calidad del sueño. Los suplementos de esta también han mostrado potencial para aliviar los síntomas del síndrome de piernas inquietas, un trastorno del sueño que puede mantener a las personas despiertas con una necesidad irresistible de mover las piernas.

El cansancio puede ser señal de que falta vitamina B12

Un estudio publicado por la National Library of Medicine concluyó que tres meses de suplementación con un complejo de magnesio, melatonina y vitamina B tuvieron un efecto beneficioso en el tratamiento del insomnio.

Aunque la relación directa entre los niveles de vitamina B12 y el insomnio no está completamente establecida, su deficiencia se asocia frecuentemente con la fisiopatología de la depresión, que a menudo incluye problemas de sueño. Sin embargo, otro estudio no encontró una asociación significativa entre los niveles de B12 y la mala calidad del descanso.

¿Cómo afecta lo que se come al dormir?

De acuerdo con algunas investigaciones, las elecciones alimenticias a lo largo del día pueden tener un impacto significativo en los patrones de sueño durante la noche. Por ejemplo, un estudio publicado en NBC News, demostró que la ingesta inadecuada de fibra, demasiada grasa saturada y un consumo elevado de azúcar estaban relacionados con despertares más frecuentes durante la noche y un sueño en general más ligero y menos reparador.

La conexión entre lo que se come durante el día y la calidad del sueño es más compleja de lo que parece. Sin embargo, es un aspecto importante que no se debe de pasar por alto, según dijo Ana Krieger, directora médica del Centro de Medicina del Sueño de New York-Presbyterian, al medio citado.

La carne es una gran fuente de vitamina B12 (Foto: Freepik)

Una dieta general saludable y rica en nutrientes puede afectar la salud y la actividad del cerebro, y, a su vez, el descanso. “Comer de manera saludable y permitir que el cuerpo absorba los nutrientes adecuados proporciona al cerebro el entorno químico que necesita para producir los neurotransmisores necesarios para mantener un sueño adecuado”, explicó Krieger.

Los nutrientes obtenidos de los alimentos sirven como componentes básicos para otros minerales y proteínas que son necesarios para crear los aminoácidos que intervienen en el sueño.

Los alimentos que contienen vitamina B12 y que son ideales para la dieta

La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, aunque también existen opciones para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas. A continuación, se detallan algunos alimentos ricos en esta vitamina del grupo B:

Hígado y riñones de animales: estas vísceras son algunas de las fuentes más concentradas de vitamina B12. El hígado y los riñones, especialmente los de cordero, son particularmente ricos en este nutriente.

estas vísceras son algunas de las fuentes más concentradas de vitamina B12. El hígado y los riñones, especialmente los de cordero, son particularmente ricos en este nutriente. Almejas: estos mariscos son una excelente fuente, además de ser ricos en hierro y antioxidantes.

estos mariscos son una excelente fuente, además de ser ricos en hierro y antioxidantes. Sardinas: estos pescados son una fuente nutritiva de vitamina B12 y ácidos grasos omega-3, que tienen numerosos beneficios para la salud.

estos pescados son una fuente nutritiva de vitamina B12 y ácidos grasos omega-3, que tienen numerosos beneficios para la salud. Carne de res: esta proteína es una excelente fuente de vitamina B12, así como de minerales importantes.

esta proteína es una excelente fuente de vitamina B12, así como de minerales importantes. Cereales fortificados: para aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas, los cereales fortificados pueden ser una buena fuente de vitamina B12. Estos productos están enriquecidos con nutrientes que no se encuentran naturalmente en los alimentos de origen vegetal.

LA NACION