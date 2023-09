escuchar

Pese a que no hay confirmación oficial, al igual que mucho de lo acontecido recientemente en la vida de los duques de Sussex, tal parece que Meghan Markle definitivamente está cada día más lejos de quienes alguna vez fueron sus amigos cercanos y también de su esposo. Este domingo, Inter Miami jugó con Lionel Messi a la cabeza del equipo y, aunque el príncipe estuvo presente, asistió sin la duquesa, pese a que estaba invitada.

Las gradas del Banc of California Stadium (BMO, por sus siglas en inglés) fueron una suerte de verdadera alfombra roja, donde se dieron cita actores, cantantes, reconocidos deportistas y otras celebridades, entre ellas, el príncipe Harry.

El equipo angelino publicó un listado de los “asistentes notables”, donde había, al menos, una veintena de reconocidos nombres. Meghan y Harry estaban en la lista, pero curiosamente fueron anotados por separado, lo que da lugar a los rumores de que el matrimonio atraviesa una severa crisis. En agosto, la duquesa asistió al concierto de Taylor Swift en Los Ángeles, pero con una amiga, en lugar de su esposo.

Sin Meghan Markle, el príncipe Harry asistió a un partido de Inter Miami en Los Ángeles

El partido era clave para Messi y su equipo, que se cruzó con Los Angeles FC en una nueva jornada de la Major League Soccer, en la que el equipo de Fort Lauderdale resultó ganador luego de marcar cuatro tantos contra uno. Si bien el argentino no hizo goles en esta oportunidad, al final del partido, cuando se dirigía a los vestuarios, los fanáticos los rodearon, entre ellos, el reconocido Owen Wilson.

Pero en lo que se refiere a Harry, este optó por asistir solo, al igual que sucedió con la gira que hizo hace varias semanas por Asia, donde estuvo en Japón y Singapur y acompañado del jugador argentino de polo Nacho Figueras, su íntimo amigo, al menos desde 2007 y con quien parece que mantiene una amistad sólida.

La lista de estrellas invitadas al partido de Inter Miami en Los Ángeles Los Angeles FC

En un video publicado en las redes sociales oficiales de la Major League Soccer, se lo pudo ver a Harry compartir con algunos de los presentes mientras estaba atento a lo que sucedía en la cancha. También destacó en la tribuna Selena Gomez, quien más de una vez se sorprendió con las jugadas de Los Angeles FC y del equipo copropiedad de David Beckham.

No obstante, la presencia del príncipe sorprendió a los medios. Desde hace meses, los duques de Sussex se mantienen alejados de David y Victoria Beckham porque, supuestamente, habrían filtrado información sensible sobre la vida personal de los duques. Si bien no hay nada confirmado, existen rumores de que Meghan los habría “marcado” y puesto en una lista negra.

Harry, duque de Sussex, observa durante la primera mitad de un partido de la Major League Soccer entre Los Angeles FC e Inter Miami, el domingo 3 de septiembre de 2023 en Los Ángeles (AP Photo/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

Se trata de una relación que alguna vez fue muy cercana. De hecho, los Beckham estuvieron presentes en el matrimonio de Harry y Meghan en 2018. De aquella cercanía, hoy parece que solo quedan los recuerdos.

Desde que Messi aterrizó en Florida y se unió al equipo estadounidense, el príncipe no había sido visto en ninguno de los partidos, sino hasta ahora, cuando el plantel se tuvo que trasladar hasta California para enfrentarse a Los Angeles FC.

Entre las otras celebridades presentes de este domingo, destacaron Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, James Harden, Tom Holland, Will Ferrel, LeBron James, Magic Johnson, Mario Lopez y Ed Norton.