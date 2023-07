Estados Unidos: evacuaron la Casa Blanca por un polvo sospechoso, pero era cocaína

escuchar

WASHINGTON (AP).- La Casa Blanca fue evacuada brevemente el domingo por la noche cuando el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David después de que el Servicio Secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del Ala Oeste , donde se encuentran las oficinas presidenciales. Un análisis preliminar reveló que era cocaína, dijeron dos agentes policiales el martes.

Durante una inspección de rutina el domingo, agentes del Servicio Secreto hallaron el polvo en una zona accesible a los grupos de turismo, no en una oficina, dijeron los agentes a la agencia The Associated Press, que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso.

El complejo fue evacuado el domingo alrededor de las 08.45 de la noche y cuadrillas de emergencia arribaron para realizar un examen preliminar, que halló el alcaloide derivado de la hoja de coca. Se reabrió la Casa Blanca y se envió el polvo al laboratorio.

Biden y su familia fueron a Camp David el viernes y regresaron a la Casa Blanca el martes.

El Servicio Secreto dijo en un comunicado que la mansión presidencial fue cerrada por precaución y se llamó al departamento de bomberos de la capital estadounidense para determinar si la sustancia era peligrosa.

“El objeto fue enviado para su evaluación y se investigará la causa y la manera en que entró a la Casa Blanca”, dijo el Servicio Secreto.

