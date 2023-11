escuchar

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció, en los primeros días del mes de noviembre, que Estados Unidos otorgará más de 60.000 visas H-2B adicionales para trabajadores no agrícolas temporales para el año fiscal 2024. Estos permisos solo pueden ser aprobados para los ciudadanos de los países elegibles y el período máximo de permanencia es de tres años.

Existe una cantidad máxima reglamentaria de personas que pueden obtener una visa H-2B durante un año fiscal. El Congreso de EE.UU. estableció el límite en 66.000 por cada período, de las cuales 33.000 son para trabajadores que comienzan empleo durante la primera mitad del año fiscal (1º de octubre a 31 de marzo) y las restantes durante la segunda mitad, del 1º de abril al 30 de septiembre. El aumento de estos permisos, que es de 64.716, tiene como objetivo ampliar las vías legales como alternativa a la migración irregular.

El programa de visas H-2B permite a los empleadores contratar temporalmente a no ciudadanos

Cuáles son los países elegibles para recibir la visa H-2B

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), los pedidos H-2B solo pueden ser aprobados para los ciudadanos de los de las naciones indicadas por el secretario del DHS, en acuerdo con la oficina del secretario de Estado. La designación es válida por un año a partir de su publicación. El listado más reciente, efectivo al 9 de noviembre de 2023, indica que los países elegibles son:

Alemania

Andorra

Argentina

Australia

Austria

Barbados

Bélgica

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Brunéi

Bulgaria

Canadá

Chile

Colombia

Corea del Sur

Costa Rica

Croacia

Dinamarca

Ecuador

El Salvador

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Filipinas

Finlandia

Fiyi

Francia

Grecia

Granada

Guatemala

Haití

Honduras

Hungría

Irlanda

Islandia

Islas Salomón

Islas Mauricio

Israel

Italia

Jamaica

Japón

Kiribati

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia del Norte

Madagascar

Malta

México

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Nauru

Nicaragua

Noruega

Nueva Zelanda

Panamá

Países Bajos

Papúa Nueva Guinea

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

República de Chipre

República Dominicana

Reino de Esuatini

Rumania

San Marino

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucia

Serbia

Singapur

Súdafrica

Suecia

Suiza

Taiwan*

Tailandia

Timor-Leste

Turquía

Tuvalu

Ucrania

Uruguay

Vanuatu

El DHS también informó que se espera que el suplemento de visas H-2B incluya una asignación de 20.000 visas a trabajadores de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Además, indicó que el extra de permisos ayudará a abordar la necesidad de empleos estacionales y temporales en áreas donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles, lo que contribuirá a la economía del país.

Qué son las visas H-2B

El programa de visas H-2B permite a los empleadores contratar temporalmente a no ciudadanos para hacer trabajos o servicios no agrícolas en los Estados Unidos. El empleo debe ser de naturaleza temporal, como una necesidad estacional o intermitente. Las empresas deben obtener una certificación del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) de que no hay suficientes trabajadores que sean capaces, estén dispuestos, calificados y disponibles para realizar las actividades.

Además, las compañías interesadas en contratar extranjeros deben comprobar que no afectará negativamente los salarios, ni las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses con empleos similares. El período máximo de permanencia en la clasificación H-2B es de tres años, luego la persona debe salir y permanecer fuera de los Estados Unidos por tres meses antes de solicitar la readmisión como no inmigrante.

El período máximo de permanencia en la clasificación de visas H-2B es de tres años