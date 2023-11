escuchar

El pasado 1º de septiembre entraron en vigor leyes severas en Texas, incluida una que plantea la prisión y multas de hasta 500 dólares para personas que conduzcan o manejen sin identificación o licencia. Esto quiere decir que, si el conductor no se identifica con el oficial, puede ser detenido por un delito menor.

De acuerdo con los lineamientos de esta medida, conocida como SB1551: “cualquier persona que no proporcione o no muestre la licencia de conducir a pedido del oficial puede ser acusada de un delito menor de clase C, que se castiga con una multa de 500 dólares”, indica KLTV.

Antes, los detenidos solo podían recibir procesos de este tipo si proporcionaban una identificación falsa, pero ahora la pena por esta última omisión también incrementó, convirtiéndose en un delito menor de clase B que se castiga con hasta 180 días de cárcel, así como una multa con límite máximo de US$2000.

Previo a que comenzara a implementarse esta medida, la Policía de Dallas explicó cómo la aplicaría. “Según la ley, un delito contemplado en esta sección es uno menor de clase B o C y, según la infracción, los oficiales tienen discreción. Sin embargo, hacemos cumplir todas las leyes estatales y locales”, sostuvieron los oficiales a Univision. Asimismo, dijeron que existe la posibilidad de elevar la multa a US$2000 si el agente lo cree correcto.

Hay que destacar que no todas las personas que conducen en Texas tienen una licencia válida, por lo que esta ley implica un riesgo para ellos. En caso de que alguien no sea apto, tiene la opción de llevar consigo sus documentos consulares como matrícula.

¿Cómo sacar una licencia de conducir en Texas?

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) establece cuáles son los lineamientos para renovar, actualizar y verificar el estatus de una licencia. Para las personas que realizan este proceso por primera vez, deberán acudir a una oficina y seguir todos los pasos del proceso, que contempla:

Presentar una solicitud de licencia de conducir con la documentación requerida.

Programar una cita en una oficina de licencias.

Pagar la tarifa de solicitud.

Proporcionar las huellas para la verificación de antecedentes penales.

Hacer la solicitud de foto.

Aprobar el examen de la vista.

Completar correctamente las pruebas de conocimiento del proveedor del estado o proveedor externo calificado.

Los documentos que se necesitan para sacar la licencia de conducir e identificación en Texas

Para conseguir la licencia, los solicitantes deberán tener.

Prueba de ciudadanía o estancia legal en Estados Unidos.

Prueba o evidencia de que se es residente de Texas.

Un número y tarjeta de seguro social.

Registro de vehículos de Texas.

Comprobante del seguro de automóvil.

A su vez, los conductores que necesitan datos adicionales son:

Nuevos residentes de Texas.

Adolescentes.

Visitantes temporales o estudiantes extranjeros.

Militares estadounidenses.

En Texas, las licencias de conducir son válidas hasta ocho años para los residentes, en tanto que la tarjeta de identificación tiene una vigencia de seis años, según los lineamientos oficiales.