El 1º de septiembre entró en vigor una ley en Texas que penaliza conducir sin licencia o sin identificación en el estado. Esta medida impacta significativamente en la población indocumentada, porque podría llevar a los infractores a la cárcel y, en el peor de los casos, hasta la deportación.

La medida, conocida como SB1551, dicta que “cualquier persona que no proporcione o no muestre la licencia de conducir a pedido del oficial puede ser acusada de un delito menor de clase C, penado con una multa de hasta US$500″. Si además se presenta una identificación falsa o se engaña al oficial, se podrían enfrentan sanciones por un delito menor de clase B, con hasta 180 días de cárcel, así como una multa de hasta US$2000.

Es importante tener una identificación para poder conducir en Texas freepik

Naimeh Salem, abogada de inmigración, habló con Telemundo Houston y recomendó a los inmigrantes indocumentados nunca dar una identificación falsa. A su vez, los invitó a identificarse con nombre, dirección y fecha de nacimiento, dado que una sanción de este tipo conlleva un récord judicial. La especialista también reconoció que, aunque podría haber casos extremos, no se debe temer: “Aquí en Houston es muy difícil que un policial de la policía los pase con inmigración, a menos que las personas cometan un delito serio. Así que las personas no deben tener miedo”.

¿Qué documentos sirven como identificación en Texas?

Si embargo, puede ser diferente cuando se maneja lejos de la ciudad y hay agravantes que podrían complicar el caso para el inmigrante indocumentado. Diversos abogados coinciden en que lo más importante es tener siempre una identificación, como el pasaporte, matrícula consular o cualquier documento con el que puedan reconocerlo.

Cabe destacar que los oficiales de la policía local no tienen la función de agentes federales de inmigración, por lo que no pueden simplemente deportar a una persona que conduzca sin licencia en Texas. Antes de esta nueva ley, el oficial Daniel Segura, portavoz de la policía de Fort Worth, explicó a Univision qué pasaba si se violaba el reglamento de tránsito. Por lo general, los agentes de la ley le piden al infractor detenerse y le solicitan una identificación.

Además de eso, el oficial podría llevar a la persona hasta la oficina para tomarle sus huellas dactilares y fotos, así como para comprobar que no esté en el sistema con alguna orden de arresto. Eso se mantiene con la nueva legislación. Asimismo, Segura aclaró que la mayoría de los departamentos de Texas, incluido el de Fort Worth, no tienen facultades de agentes de inmigración.

¿Qué cambia con la nueva ley en Texas?

La SB1551 fue aprobada de forma unánime por el Comité de Justicia Criminal Estatal en abril. Si al momento de ser detenido el conductor decide no dar su información o no la tiene, incurriría en un delito y no solo ameritaría una infracción civil. Según los especialistas, este podría ser un indicador también de que no está bajo un estatus legal en EE.UU., algo que la administración actual de Texas busca combatir, por lo tanto, es crucial tener algún tipo de identificación.

