Una joven hija de argentinos fue aceptada en 28 universidades de EE.UU.

Malena Galetto, una joven que es hija de argentinos y nació en Estados Unidos, rindió exámenes para ingresar a 28 de las más de las 4000 universidades distribuidas en territorio estadounidense y fue aceptada por todas. En una entrevista radial, la muchacha de tan solo 17 años habló sobre su amor por la Argentina, cuál fue su reacción al recibir las múltiples buenas noticias y qué pretende estudiar. También se animó a definir cuál podría llegar a ser la casa de altos estudios en la que estudiaría.

Durante su diálogo con Radio Rivadavia, Galetto empezó por aclarar: “Yo nací en Estados Unidos y estoy tramitando la nacionalidad argentina. Soy hija de inmigrantes argentinos. Es un proceso de muchos papeles. Me siento muy argentina. Me crié en una comunidad llena de argentinos, especialmente en la comunidad del tango en Nueva York. Al igual que mis padres, yo también bailo tango desde pequeña. Siento que hago un aporte muy importante a la cultura argentina y es parte de mi identidad”.

Hecha la salvedad, se explayó sobre el proceso que tuvo que atravesar para aplicar a las diferentes casas de estudios. “Me preparé varios años antes. Hace por lo menos cuatro años que estoy estudiando para esto. De hecho, en los últimos años de secundario, me focalicé nada más en ingresar a la universidad. Fue mucha lectura y escritura. Realmente, la parte difícil no son los exámenes en particular sino los ensayos que te hacen escribir. Las escuelas te piden entre tres y siete ensayos”, contó.

Al momento de elegir las universidades en las que quería formarse para su futuro profesional, Malena -sus padres la nombraron así en honor al famoso tango “Malena” de Aníbal Trolio- decantó por las que más le gustaban. Entre ellas, Harvard, Yale y Princeton, que foman parte de la Ivy League (Liga Ivy o Liga de la Hiedra), el grupo de las ocho universidades más importantes de Estados Unidos. “Yo no esperaba que me aceptaran en todas. Yo rezaba porque me acepten por lo menos en una. Fue una sorpresa”, admitió la joven de 17 años en diálogo con la periodista Cristina Pérez.

Malena Galetto, la joven hija de argentinos que rindió 28 exámenes para ingresar a 28 universidades de Estados Unidos y fue aceptada en todas

Tras recibir una respuesta positiva de las 28 casas de altos estudio, la joven participó de un programa de tres días ofrecido por dichas facultades para conocer sus instalaciones. “Por ejemplo, cuando fui a Yale, me mostraron las mejores partes. Hubo cenas enormes con las mejores comidas, nos quedamos dos noches con los alumnos que viven acá, hubo eventos, nos permitieron hablar con los profesores. Fue realmente espectacular todo. Lo pasé muy bien”.

Sobre los últimos tramos de la entrevista, Malena se prestó a hablar en relación a la o las carreras en las que querría seguir. “Me gustaría estudiar ciencias políticas y física. Hay programas donde puedes estudiar dos disciplinas y realmente es algo muy impresionante. No lo puedo creer. A pesar de eso, y más allá de lo que vaya a estudiar de ahora en más, no estoy segura de qué quiero ser en el futuro. Estoy abierta a todas las posibilidades que surjan”, dijo.

Y terminó por asomar cuál sería su elección para formarse como profesional: “Creo que va a ser Harvard la elegida porque justo este fin de semana visité y me enamoré de la escuela. Ahí me puedo imaginar estudiando yo, creciendo, y estudiando lo que yo quiero. Tengo igual otras universidades que están compitiendo para que vaya. Me van a pagar y hasta me ofrecieron becas de ayuda financiera. Hay que entender que una universidad como Harvard cuesta US$90.000 por año”.

LA NACION