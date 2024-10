Estas son las palabras en inglés que ayudan a obtener la licencia de conducir en Estados Unidos

Prepararse para el examen de conducir en Estados Unidos, especialmente sin dominar el inglés, representa un desafío considerable. Wilson Ordoñez, dueño de la escuela de manejo “Better Driving School” y conocido por su cuenta en TikTok, ofrece recomendaciones clave para que los conductores hispanohablantes se familiaricen con los términos más comunes que se utilizarán durante la prueba.

Palabras clave para el examen de conducir

Según Ordoñez (@better_driving_school), una de las primeras preguntas que suele realizar el examinador es “What is your date of birth?” (¿Cuál es su fecha de nacimiento?). También es esencial conocer la hora de la cita, ya que es común escuchar “What time is your appointment?” (¿A qué hora es su cita?). Tras estas preguntas iniciales, el examen práctico comienza, y es importante estar preparado para entender frases como “You can go to the car” (Usted puede entrar al vehículo).

Un error frecuente que advierte el creador de contenido es encender el auto sin que el examinador lo solicite, lo cual podría significar una falla automática en el examen. Para evitarlo, dice que es fundamental prestar atención a indicaciones como “Start the engine, fix your seat and fix your mirrors” (Prenda el motor, ajuste su asiento y los espejos).

Instrucciones durante el manejo

El experto describe que, cuando llega el momento de iniciar el trayecto, el examinador suele decir “When you are ready, let’s go” (Cuando esté listo, vamos). A partir de ahí, se pueden escuchar indicaciones como “Turn left” (Gire a la izquierda) o “Turn right” (Gire a la derecha). En ocasiones, las instrucciones son más específicas, por ejemplo, “At the stop sign, turn right” (En la señal de pare, gire a la derecha) o “At the light, turn right” (En el semáforo, gire a la derecha).

Además, señala que durante el examen es común que se soliciten dos maniobras obligatorias: el estacionamiento o parqueo paralelo y el giro de tres puntos. Ordoñez menciona que las indicaciones para estas suelen ser “Parallel park behind that car” (Haz un parqueo paralelo detrás de ese vehículo) y “Make a three-point turn” (Realice un giro de tres puntos). En algunos estados, también pueden pedir que el conductor retroceda con una frase como “Reverse, please” (Reversa, por favor).

El final del examen

En la etapa final del examen, el especialista dice que el examinador generalmente solicita que el vehículo se detenga al lado de la carretera con frases como “Pull over” (Deténgase al lado de la calle) o “Pull over to the side of the road” (Deténgase al costado de la carretera). Esta instrucción debe seguirse con precisión para evitar errores de último momento.

Durante el examen, es común que se soliciten dos maniobras obligatorias: el parqueo paralelo y el giro de tres puntos - Imagen de archivo Unsplash

También destaca que en varios estados no se permite solicitar un examinador que hable español ni llevar un traductor durante el examen. En lugares como Nueva York, sobre todo, no saber inglés puede dificultar considerablemente la aprobación de la prueba. Además, el estrés acumulado en los examinadores, que pueden evaluar hasta 30 personas en un solo día, puede derivar en una falta de paciencia que complique aún más la situación para el aspirante.

Para cerrar, Ordoñez alienta a quienes hayan rendido el examen en español en algún estado a compartir sus experiencias y consejos, con el objetivo de brindar información útil a otros conductores que enfrentan este proceso.

LA NACION