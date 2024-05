Este es el truco sencillo para evitar que el aguacate se oxide una vez que se corta

Escuchar

La palta o aguacate es una fruta que se volvió cotidiana en la composición de las ensaladas por sus beneficios nutricionales, además de ser el ingrediente esencial para hacer el popular guacamole. Sin embargo, no siempre se utiliza la pieza en su totalidad y, cuando se pretende conservar lo que sobra, el contacto con el oxígeno provoca que se oxide rápido. Para contrarrestarlo, algunos especialistas indicaron cuál es la mejor forma de evitar que esto suceda.

A pesar de que comer un aguacate que se empieza a oscurecer el contacto con el oxígeno no es malo, una buena forma de evitar su descomposición es guardarlo con una cebolla. Según Healthline, con el contacto se ralentiza la oxidación, debido a que el fenómeno que le ocurre al interior de la fruta se produce por un enzima que contiene cobre, mientras que la verdura contiene compuestos sulfúricos que frenan el proceso.

Existen varios trucos para evitar que la palta se oxide Unsplash

Este no es el único truco, también está la opción de cubrir la palta con miel. Con una fina capa sobre la superficie que quedó expuesta al oxígeno se puede demorar al proceso, producto de que justamente esa cobertura funciona como barrera y no deja que llegue el aire.

Por otro lado, el sitio Well And Good hizo una serie de pruebas para ver qué funcionaba contra el oscurecimiento y una de las maneras que encontró fue al sumergir la palta en agua. Los investigadores guardaron el fruto en líquido, con la cara descubierta reposada.

Para que no se oxide la palta hay que evitar que el oxigeno llegue a la parte que quedó descubierta TROPS - TROPS

La prueba arrojó como resultado que no absorbió mucha agua y se detuvo la oxidación. Sin embargo, aclararon que no es recomendable dejarlo muchos días así, debido a que se pueden reproducir algunas bacterias.

Asimismo, California Avocados recomendó distintas opciones que cumplen con el objetivo de que el oxígeno no llegue a la palta. Una posibilidad es guardarlo en una superficie limpia y que la cara quede apoyada de tal manera que el aire no se escurra. Otra es envolverlo en plástico atendiendo a que no queden agujeros o burbujas que hagan que no se cumpla con el objetivo del aislamiento.

Los beneficios de agregar palta a las comidas

Los aguacates tienen al menos 11 grandes beneficios, según indicó Medical News Today.

Saludable para el corazón: en cada 100 gramos de palta, hay 76 miligramos de un esterol vegetal natural llamado beta-sitosterol. Su consumo regular puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol.

Excelente para la visión: contienen luteína y zeaxantina, dos fitoquímicos presentes en el tejido ocular. Proporcionan protección antioxidante para ayudar a minimizar el daño, incluso el causado por la luz ultravioleta.

Puede ayudar a prevenir la osteoporosis

Sus componentes pueden prevenir el cáncer: “Los estudios aún no han evaluado un vínculo directo entre el consumo de aguacate y una reducción del riesgo de cáncer. Sin embargo, los aguacates contienen compuestos que pueden ayudar a prevenir la aparición de algunos cánceres”, indicaron.

Apoya la salud fetal: el folato es importante para un embarazo saludable. Una ingesta adecuada reduce el riesgo de aborto espontáneo y anomalías del tubo neural.

Para evitar que se oxide la palta los especialistas recomendaron rociar cítricos, guardarlas con cebollas o cerrarlas bien para que no les llegue el oxígeno

Reduce el riesgo de depresión: el folato también ayuda a prevenir la acumulación de homocisteína, una sustancia que puede afectar la circulación y el suministro de nutrientes al cerebro.

Mejora la digestión

Produce una desintoxicación natural

Alivia la osteoartritis: contienen saponinas, sustancias que pueden tener un efecto positivo sobre los síntomas de la osteoartritis de rodilla y cadera.

Acción antimicrobiana

Protege contra enfermedades crónicas

LA NACION