Esto es de lo que más se arrepienten los boomers americanos durante los últimos años de su vida

Los Boomers se encuentran comprendidos en una etapa usualmente contemplada para el retiro y haber llegado a la jubilación sin una planificación financiera adecuada. Con edades que oscilan entre los 60 y los 78 años, una de las preocupaciones más comunes de este grupo etario en Estados Unidos, tiene que ver con el plano económico y los ahorros.

Un informe reciente de Business Insider (BI) refleja las principales cuestiones que aquejan a los boomers norteamericanos.

refleja las principales cuestiones que aquejan a los boomers norteamericanos. Algo que los hace sentirse arrepentidos es no haber tenido recaudos financieros y explorar opciones para ahorrar durante su juventud.

En vistas al retiro, el ahorro es una cuestión omnipresente para la mayor parte de las personas que participaron de la investigación.

Arrepentimientos en la última etapa de la vida

El estudio, que se realizó entre más de 1000 personas de entre 48 y 90 años y también incluyó entrevistas en profundidad con una veintena, encontró que una gran mayoría de boomers sentían que no habían sabido y no habían podido planificar adecuadamente las herramientas para afrontar las peripecias de la etapa pasiva sin una pérdida significativa en su calidad de vida.

Esa percepción es coincidente con los resultados que arrojaron otras investigaciones sobre el tema. Al respecto desde BI refieren un análisis realizado por el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento que luego de analizar los datos económicos de más de 10 mil hogares conformados por personas jubiladas encontraron que “casi el 50% de los estadounidenses de 60 años o más dijeron que tenían ingresos familiares por debajo de lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas en sus áreas”.

Solicitar tempranamente los beneficios de Seguridad Social terminó impactando negativamente en los ingresos de muchos boomers. LN Freepik

Específicamente, BI distribuyó entre las personas un cuestionario donde les planteaba: “¿Es usted un estadounidense mayor que se arrepiente de algo que no le importaría compartir con un periodista?”. El análisis de las respuestas les permitió arribar a las siguientes conclusiones:

Tener escasos ahorros

Para muchas personas en edad de retiro, dejar definitivamente de trabajar no es una opción viable porque sus ahorros no son suficientes para poder cubrir las necesidades básicas. Este tema de una gravedad inusitada por lo difícil que es resolverlo figuró como primer tema del que los boomers plantearon estar arrepentidos.

“Me hubiera gustado no haber dado por sentado que podría trabajar hasta los 70 años”, expresó uno de los encuestados, que relató que pese a su edad y sus dolencias físicas no puede dejar de trabajar. Asimismo, a la hora de explicar las causas de esta situación, la mayor parte de las personas refirieron que nunca contaron con información adecuada. No se trató de saber y no preocuparse, sino de que nunca accedieron a información sobre cómo hacerlo, por lo que el proceso de jubilarse se transformó en una cuestión de “prueba y error”, que en la mayor parte de los casos no dio buenos resultados.

Fallas en el proceso de retiro

Como correlato de los escasos ahorros, los errores cometidos en el proceso para jubilarse fue otra cuestión muy mencionada. Las personas “no sabían cuánto ahorrar, en qué invertir, cuándo jubilarse y qué hacer financieramente durante la jubilación”, describen desde BI al respecto. La falta de información, nuevamente, condujo a muchas personas a solicitar tempranamente los beneficios de Seguridad Social, lo que terminó impactando en sus ingresos cuando llegó la edad adecuada, o cuando realmente lo necesitaron.

Al respecto desde BI señalan que los beneficios se pueden comenzar a cobrar desde los 62 años, si bien en cifras menores a las que recibirían quienes aguardan hasta los 66 o 67 años, o incluso hasta los 70 que es la edad máxima para retrasar el cobro e implica diferencias sustanciales en los montos que se perciben.

La falta de cuidado a la trayectoria profesional, descartando opciones para avanzar es un gran tema de arrepentimiento. LN

Poco cuidado de la trayectoria profesional

Un tercer punto de arrepentimiento, que también se conecta con la escasa capacidad de ahorro, fue no haber tomado seriamente la etapa laboral, tomando decisiones profesionales más estratégicas a fin de avanzar y conseguir lugares mejor pagos. “Decenas de personas dijeron que permanecieron demasiado tiempo en empleos sin futuro”, señalan desde BI. Esa cuestión, que implicó desestimar oportunidades mejores, es algo que a los boomers los aqueja mirando hacia atrás.

Formación insuficiente

Finalmente, haber desestimado la importancia de tener un buen nivel de estudios realizado es otro gran tema de arrepentimiento. No haber logrado ir a la universidad es un tópico que refirieron muchos encuestados por BI. Como detalle, en este tema las aguas estaban divididas entre quienes planteaban que se arrepentían de no haber solicitado un préstamo para realizar sus estudios superiores y aquellos que los habían pedido en demasía y pasados 50 años aún seguían pagando esos errores financieros.

