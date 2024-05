Estos son los estadios de fútbol donde se jugará la Copa América 2024

Escuchar

La Copa América 2024 de Estados Unidos comienza este 20 de junio con el partido inaugural entre Argentina y Canadá. En total, 16 selecciones competirán durante casi un mes para llegar a la gran final del 14 de julio. Esta edición, cuenta con 14 sedes oficiales a lo largo y ancho de EE.UU., desde California hasta Florida o Nueva Jersey. Uno por uno, así son todos los estadios que albergarán partidos de este certamen continental.

La ubicación de las 14 sedes de la Copa América 2024 Conmebol

En cuanto al cronograma de las etapas de la competición, la fase de grupos iniciará el 20 de junio y se extenderá hasta el 2 de julio. Respecto de las instancias de eliminación directa, los cuartos de final serán del 4 al 6 de julio, mientras que las semifinales se disputarán el 9 y 10 de ese mes. En tanto, el compromiso por el tercer puesto se llevará a cabo el 13 de julio, mientras que la final por el título ser el 14 de julio.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

El Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 71.000 hinchas, será el estadio de apertura de la Copa América 2024, por lo que allí se jugará el primer partido del torneo: el vigente campeón Argentina vs. Canadá, el 20 de junio a las 20 hs Eastern Daylight Time (EDT).

Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia Conmebol

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Con una capacidad para 65.000 hinchas, en el Allegiant Stadium de Las Vegas se jugarán partidos importantes de fase de grupos como Brasil vs. Paraguay. Además, fue elegido como una de las cuatro sedes en donde se disputarán los cuartos de final.

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada Conmebol

AT&T Stadium, Arlington, Texas

En el corazón de Texas y a pocos kilómetros de Dallas, el AT&T Stadium albergará duelos de relevancia como Perú vs. Chile. Allí también se jugará uno de los partidos por cuartos de final. Su capacidad es de 80.000 espectadores, uno de los más grandes de Estados Unidos.

AT&T Stadium, Arlington, Texas Conmebol

Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte

Con una capacidad de 74.500 personas, en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte no se jugará ningún partido de fase de grupos, pero sí una de las semifinales, así como también el encuentro por el tercer puesto.

Así se ve por dentro el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte Conmebol

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Children’s Mercy Park, ubicado en Kansas, es el recinto deportivo más pequeño de la competición, con una aforo para solo 18.500 espectadores. Será sede del cruce entre Canadá y Perú, por fase de grupos.

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas Conmebol

Inter&Co Stadium, Orlando, Florida

Anteriormente llamado Exploria Stadium, el Inter&Co cuenta con una capacidad para 25.500 personas. Allí se disputará el 29 de junio el partido de fase de grupos entre Chile y Canadá. Dos días después, recibirá a dos integrantes del Grupo C: Bolivia y Panamá.

Exploria Stadium, Orlando, Florida Conmebol

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri

Kansas City es la única ciudad de EE.UU. que aportará dos sedes al torneo. Además de Children’s Mercy Park, la urbe también ofrece el GEHA Field at Arrowhead Stadium, aunque este no se encuentra en el estado de Kansas, sino en Missouri. Tiene una capacidad para 76.400 personas y allí se jugará Estados Unidos vs. Uruguay.

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri Conmebol

Levi’s Stadium, Santa Clara, California

El Levi’s Stadium de California será el escenario de grandes duelos de fase de grupos, como Brasil vs. Colombia y Ecuador vs. Venezuela. Cuenta con una capacidad para 68.500 hinchas.

Levi’s Stadium, Santa Clara, California The 111th Aerial and Architectural Photography - Conmebol

MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

El MetLife Stadium de Nueva Jersey es el estadio más grande de la Copa América, ya que posee un aforo para 82.500 espectadores. Allí se jugará el clásico entre Chile y Argentina por fase de grupos.

MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey Conmebol

NRG Stadium, Houston, Texas

Con una capacidad para 72.800 personas, el NRG Stadium de Houston albergará duelos como México vs. Jamaica y Colombia vs. Paraguay. Además, será uno de los escenarios en donde tendrán lugar los cuartos de final.

NRG Stadium, Houston, Texas Wikipedia

Q2 Stadium, Austin, Texas

El Q2 Stadium de Texas es de otro de los estadios más pequeños del certamen, con una capacidad para apenas 20.700 personas. Allí se jugará el compromiso entre Venezuela y Jamaica, el 30 de junio, y Paraguay frente a Costa Rica, ambos por fase de grupos.

Q2 Stadium, Austin, Texas Conmebol

SoFi Stadium, Inglewood, California

El SoFi Stadium es uno de los más tecnológicos del mundo, con una increíble pantalla 4K que rodea la parte superior del campo de juego. Ubicado dentro del área metropolitana de Los Ángeles y con capacidad para 70.000 personas, es considerado el estadio “más caro del mundo”, por su costo de construcción de alrededor de US$5000 millones. Albergará los partidos de Venezuela vs. México y Brasil vs. Costa Rica.

SoFi Stadium, Inglewood, California sofistadium.com - sofistadium.com

State Farm Stadium, Glendale, Arizona

México y Ecuador se verán las caras en el State Farm Stadium de Arizona, que tiene un aforo de 63.400 hinchas. También será uno de los estadios donde se jugarán los cuartos de final.

Uno de los estadios con más innovaciones de Estados Unidos

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

El Hard Rock Stadium de Florida, con capacidad para 65.300 hinchas, es el estadio elegido para la final de la Copa América 2024. Antes de ese partido, también albergará importantes enfrentamientos como Argentina vs. Perú.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida Conmebol

El calendario con todos los partidos de la Copa América 2024

Grupo A

20/6: Argentina vs. Canadá (Mercedez-Benz Stadium, Atlanta).

(Mercedez-Benz Stadium, Atlanta). 21/6: Perú vs. Chile (AT&T Stadium, Arlington).

(AT&T Stadium, Arlington). 25/6: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, Nueva Jersey).

(MetLife Stadium, Nueva Jersey). 25/6: Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City).

(Children’s Mercy Park, Kansas City). 29/6: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami).

(Hard Rock Stadium, Miami). 29/6: Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando).

Grupo B

22/6: México vs. Jamaica (NRG Stadium, Houston).

(NRG Stadium, Houston). 22/6: Ecuador vs. Venezuela (Levi’s Stadium, Santa Clara).

(Levi’s Stadium, Santa Clara). 26/6: Ecuador vs. Jamaica (Allegiant Stadium, Las Vegas).

(Allegiant Stadium, Las Vegas). 26/6: Venezuela vs. México (SoFi Stadium, Inglewood).

(SoFi Stadium, Inglewood). 30/6: Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin).

(Q2 Stadium, Austin). 30/6: México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale).

Grupo C

23/6: Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington).

(AT&T Stadium, Arlington). 23/6: Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami).

(Hard Rock Stadium, Miami). 27/6: Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, Nueva Jersey).

(MetLife Stadium, Nueva Jersey). 27/6: Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). 1/7: Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City).

(GEHA Field Stadium, Kansas City). 1/7: Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando).

Grupo D

24/6: Brasil vs. Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood).

(SoFi Stadium, Inglewood). 24/4: Colombia vs. Paraguay (NRG Stadium, Houston).

(NRG Stadium, Houston). 28/6: Brasil vs. Paraguay (Allegiant Stadium, Las Vegas).

(Allegiant Stadium, Las Vegas). 28/6: Colombia vs. Costa Rica (State Farm Stadium, Glenadle).

(State Farm Stadium, Glenadle). 2/7: Brasil vs. Colombia (Levi’s Stadium, Santa Clara).

(Levi’s Stadium, Santa Clara). 2/7: Costa Rica vs. Paraguay (Q2 Stadium, Austin).

Cuartos de final

5/7: 1A vs. 2B (NRG Stadium, Houston).

5/7: 1B vs. 2A (AT&T Stadium, Arlington).

6/7: 1C vs. 2D (Allegiant Stadium, Las Vegas).

6/7: 1D vs. 2C (State Farm Stadium, Glendale).

Semifinales

9/7: juegan los dos ganadores de los primeros dos partidos de la fase anterior (MetLife Stadium, East Rutherford).

10/7: juegan los dos ganadores de los últimos dos partidos de la fase anterior (Bank of America Stadium, Charlotte).

Tercer puesto

13/7: entre los dos perdedores de las semifinales (Bank of America Stadium, Charlotte).

Final

14/7: entre los dos ganadores de las semifinales (Hard Rock Stadium, Miami Gardens).

