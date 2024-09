Estos son los líderes opositores venezolanos exiliados en EE.UU.

La salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, la noche del pasado sábado, se suma a una lista de opositores que han denunciado ser perseguidos por la represión de los gobiernos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Ahora, viven exiliados en diversas partes del mundo, algunos de ellos están en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Miami, en el estado de Florida.

González Urrutia llegó a España, lo que fue confirmado por la líder María Corina Machado, que en su cuenta oficial de X (antes Twitter) señaló: “A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos, calificada como terrorismo de estado por la CIDH, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno”.

La líder opositora María Corina Machado con las manos unidas a Edmundo González, en una conferencia de prensa Cristian Hernandez - AP

Continuó: “Su vida corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”.

Al igual que el candidato presidencial, otros se vieron forzados a salir de Venezuela, y han sido acogidos como asilados por el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, un apoyo que continúa en la actualidad con Joe Biden.

Juan Guaidó

En 2019, tras un vacío legal y la victoria de Maduro, Juan Guaidó se había convertido en el presidente interino de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de transición no tuvo éxito y el chavismo terminó imponiéndose. Debido a amenazas en su contra y luego de ser expulsado de Colombia, el político se refugió en Miami, ciudad a la que llegó el 25 de abril de 2023, desde donde realiza un activismo político “discreto”.

Juan Guaidó, dirigente opositor venezolano, vive exiliado en Miami desde 2023

Con respecto a la reciente salida de González Urrutia, escribió en su cuenta de X: “El presidente electo por los venezolanos @EdmundoGU está seguro, la líder electa en primaria @MariaCorinaYA está liderando y vamos a acompañarlos. Nos toca a todos defender nuestro triunfo del #28J y la democracia. No es un problema de MCM o Edmundo, es de todos, ya sabemos que no hay soluciones mágicas, nos toca ejercer todas las herramientas”.

Ramón Muchacho

El exalcalde de Chacao, un municipio de Caracas, fue condenado a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia en medio de una ola de protestas contra Maduro, bajo el argumento de no impedir en su localidad las rebeliones en contra del gobierno federal. En agosto de 2017, se exilió en Miami, desde donde comentó a BBC: “En Venezuela hoy no hay posibilidad de un cambio por las vías democráticas, pero tampoco de un golpe de Estado”.

Franklin Nieves

El exfiscal venezolano huyó de su nación tras denunciar que el gobierno de Maduro había amañado pruebas en el juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López. En 2015 llegó a Miami, ciudad en la que se ocultó con su esposa y sus dos hijas y desde donde comenzó una solicitud de asilo político.

Franklin Nieves, el fiscal que acusa a Maduro de presionarlo para condenar a López con pruebas falsas

Un año después de su llegada, Nieves confirmó que eran reales las fotos divulgadas por el dirigente chavista Diosdado Cabello, en las que aparecía con el uniforme de un negocio de lavado de vehículos, en el que laboró por unas semanas. “Yo prefiero lavar carros que lavar dinero del narcotráfico o la corrupción. Yo ese uniforme (del autolavado) lo llevaba dignamente”, dijo a MiamiDiario.

Iván Simonovis

Era comisionado de seguridad de la alcaldía mayor de Caracas durante la crisis de 2002 que desembocó en el breve derrocamiento del presidente Chávez y fue considerado responsable de la llamada masacre de Puente Llaguno o de El Silencio, ocurrida el 11 de abril. Dos años después, en noviembre de 2004, fue arrestado en el aeropuerto de Maracaibo, en la puerta del avión privado en el que planeaba viajar al exterior.

En mayo de 2019, Simonovis huyó de su país, tras haber sido indultado por el líder opositor Juan Guaidó. Se sabe que actualmente vive en Estados Unidos con su esposa, mientras que uno de sus hijos vive en Berlín, la capital de Alemania, y su hija en Madrid, en España, donde es profesora de alemán.

Patricia Poleo

La periodista está exiliada en EE.UU. desde 2005, luego que se le inculpara del crimen contra el fiscal Danilo Anderson. Hace un año, para el programa Agarrate de YouTube, aseguró que no volverá a Venezuela, dado que no le ve el final a la situación política. “Ni siquiera quiero me entierren allá. No quiero que mi hija vaya a Venezuela, no quiero que esté en el peligro. Yo no creo que vuelva porque cuánto más va a durar esta situación, ¿20 años?”, cuestionó.

La venezolana radica en Miami, desde donde sigue en ejercicio de su profesión y se mantiene vigente en redes sociales.

Carlos Vecchio

Fue coordinador del partido Voluntad Popular, y salió del país en 2015 a pesar de tener orden de captura para ser procesado por varios delitos. A diferencia de otros opositores, llegó a la ciudad de Nueva York, desde donde denunció en diferentes instancias de la región las “violaciones a los derechos humanos en Venezuela” y los procesos emprendidos contra varios disidentes. Años después fue nombrado embajador de Venezuela en Estados Unidos, por el gobierno interino de Juan Guaidó.

En 2023, la Fiscalía General de Venezuela ordenó la aprehensión de una docena de opositores del presidente Maduro, bajo acusaciones de traición a la patria, por su supuesta participación en una trama para conspirar contra el referendo sobre el Esequibo, el territorio en disputa con Guyana. La orden se emitió contra: Juan Guaidó, Yon Goicochea, Julio Borges, Lester Toledo, David Smolanski, Carlos Vecchio, Leopoldo López, así como contra los exministros de Petróleo y Comunicación, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.

LA NACION