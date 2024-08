Estos son los mejores tres estados de EE.UU. en educación inicial

Escuchar

Sin dudas, los niños que participan en programas de educación temprana tienen una mayor probabilidad de estar bien preparados en lo académico para afrontar los distintos niveles educativos. No son muchos los estados que brindan programas preescolares -solamente once- aunque hay tres que resaltan por sobre el resto: Arkansas, Columbia y Nebraska.

Arkansas lidera en financiamiento

De acuerdo con el informe 2024′s States with the Best & Worst Early Education Systems de WalletHub, Arkansas se destaca como el estado con el mejor sistema de educación temprana en Estados Unidos. Un factor a tener en cuenta es su política de acceso universal a la etapa preescolar, eliminando las cuotas de copago para el cuidado infantil.

Además, las autoridades invierten más de US$13.000 por niño. Este alto nivel de inversión asegura que los estudiantes tengan acceso a una educación temprana de alta calidad.

Otro punto importante son las rigurosas medidas de seguridad escolar que se impulsan y el hecho de exigir auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Arkansas evidencia un compromiso sólido con la educación temprana y está posicionado en puestos altos en todo tipo de investigaciones referidas al tema, asegura el relevamiento.

Arkansas es destacado como el estado con el mejor sistema de educación temprana en Estados Unidos AFP

Columbia y una alta tasa de inscripción

El distrito de Columbia ocupa el segundo lugar en educación infantil temprana y se destaca por la alta tasa de inscripción en programas educativos. Los números, inigualables en comparación con el resto de los estados, marcan que el 79% de los niños de tres años y el 89% de los de cuatro años están inscritos en programas de preescolar y de educación especial.

Columbia es el estado que invierte la mayor cantidad de dinero por niño en preescolar, con más de US$22.000 anuales. Esta inversión significativa garantiza que los niños reciban una educación de primer nivel y un comienzo que sienta las bases para su futura trayectoria secundaria y universitaria. Al igual que sucede con Arkansas, la inversión educativa no es tomada como un gasto.

Nebraska, con foco en la seguridad

El tercer estado en cuestión es Nebraska, que ocupa este lugar por sus recientes aumentos en la matrícula para niños de tres años. Entre los periodos escolares de 2001/2002 y 2022/2023, en el distrito se llevó a cabo el cuarto mayor aumento en la matrícula preescolar, con un incremento del 16%. Además, el estado cuenta con la sexta matrícula más alta en general para niños de tres años.

Nebraska también se destaca en seguridad escolar, y la inversión es de US$11.634 por niño en educación preescolar, ubicándose en el noveno lugar en gasto por niño. Menor en comparación con los dos anteriores.

Un punto importante son las rigurosas medidas de seguridad escolar que se impulsan y el hecho de exigir auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones

Los enfoques innovadores y altos niveles de inversión por parte de Arkansas, Columbia y Nebraska garantizan que los niños tengan un sólido comienzo académico y las mejores oportunidades para su desarrollo futuro. Y diferencian a estos tres estados del resto.

Le siguen en el podio que complementan los cinco mejores estados, Maryland y Oregon. Y, en contrapunto, los últimos puestos son ocupados por Minnesota, Massachusetts, Missouri, Dakota del Norte e Indiana.

LA NACION