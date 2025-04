Adiós a la “casa de Darth Vader” de Houston: la compró un escultor mexicano y tiene sus propios planes

La mansión reconocida como la “casa de Darth Vader”, en Houston, Texas, por su semejanza con el casco del villano de Star Wars, tiene nuevo dueño. El artista mexicano Enrique Cabrera, reconocido por su trabajo como escultor y fotógrafo, anunció que la propiedad tendrá una nueva identidad cuando se concrete la operación y pasará a llamarse “The Black Bull House”.

Venta millonaria en Houston de la “casa de Darth Vader”

Según Houston Chronicle, la propiedad todavía pertenece a Jason Junkin, un agente de bienes raíces que la compró hace tres años. Sin embargo, esta vivienda de más de 650 metros cuadrados, está bajo contrato y se espera que la venta, la cual se concretó por US$3,35 millones, se oficialice en abril.

La casa de Darth Vader fue vendida (Jason Junkin) Jason Junkin

Durante el último año la casa fue publicada por un agente local llamado Washington Ho. Sin embargo, ante la falta de ofertas concretas, el dueño de la casa retomó el control de la venta. “Viví en Houston casi toda mi vida y siempre había visto la casa, y supongo que fue una compra un tanto emotiva. Si la casa de al lado estuviera en venta, ni me habría fijado”, expresó Junkin.

El toro negro, nuevo símbolo de la mansión Darth Vader

Cabrera, que es representado en la negociación por la firma Nan and Co. Properties, planea dejar su impronta en la casa. “La antigua casa de Darth Vader ahora es oficialmente The Black Bull House de Enrique Cabrera”, confirmó.

Cabrera colocará en su nuevo hogar una de sus obras más famosas: el toro negro (Instagram: @Nancy_Almodovar) Instagram: @Nancy_Almodovar

Nancy Almodóvar, cofundadora y directora ejecutiva de la compañía, adelantó que va a colocar una escultura de un toro negro valorada en US$ 2,4 millones en el acceso principal de la vivienda. Esta pieza, también visible en las oficinas de la inmobiliaria, es una de las más reconocidas del artista mexicano.

Una mansión inspirada en Star Wars

La mansión, la cual fue construida en un terreno de más de 1.600 metros cuadrados, cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños y una escalera doble de vidrio suspendido que ocupa toda la entrada. El diseño de la vivienda fue concebido por el primer propietario, el cirujano plástico Jean Cuckier, quien era un apasionado de la ciencia ficción y los viajes espaciales. Por este motivo, desarrolló su concepto de casa basándose en su amor por la saga creada por George Lucas. Nadia Carron, copropietaria en 2021, dijo que el diseño fue imaginado por Cuckier: “Se sentó y dibujó en un papel cómo quería que se viera la casa por dentro y por fuera, y trabajó con un arquitecto para lograrlo”. También agregó: “Lo que ven es su bebé y su diseño, tanto por dentro como por fueraW”

