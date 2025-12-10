Estrategia de defensa de EEUU para 2026 a votación en el Congreso

Legisladores estadounidenses se disponen a votar este miércoles la estrategia de defensa de Estados Unidos para 2026, con varias cláusulas destinadas a mantener el apoyo a la seguridad en Europa a contracorriente de señales recientes del presidente Donald Trump.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), un texto que el Congreso aprueba anualmente, determina los ejes en los que, según los legisladores, Estados Unidos debería concentrarse prioritariamente el año siguiente en materia de defensa.

La versión de 2026, de más de 3.000 páginas, recomienda un presupuesto global de más de US$900.000 millones, un aumento de US$5.000 millones respecto del año anterior.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el texto permite "cumplir la promesa" lanzada por Trump de "paz mediante la fuerza".

- Ayuda a Ucrania -

En su cuenta de X, Johnson mencionó un incremento de casi el 4% en la remuneración de los soldados, el mayor despliegue de militares para luchar contra la inmigración en la frontera con México, el refuerzo de las defensas antimisiles y el incremento de las "capacidades espaciales para hacer frente a China y Rusia".

Johnson no menciona, sin embargo, otros elementos del texto menos populares entre los legisladores republicanos, como la ayuda a Ucrania.

La NDAA prevé para 2026 alrededor de US$400 millones en compras por parte de Washington de equipos militares estadounidenses destinados a Kiev, a fin de seguir combatiendo la invasión rusa.

El Pentágono, bajo la égida del secretario Pete Hegseth, intenta reenfocar la estrategia de defensa de Estados Unidos en América Latina, con varios ataques en el mar Caribe y en el océano Pacífico contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela.

Pero el proyecto de ley fija el mantenimiento de la presencia de Estados Unidos en suelo europeo. Impide al Pentágono reducir el número de soldados estadounidenses desplegados en Europa por debajo de 76.000 sin justificarlo ante el Congreso.

Frente a esta desconfianza hacia los aliados tradicionales de Estados Unidos, la NDAA 2026 supone un contrapeso por parte de legisladores, tanto republicanos como demócratas, que quieren reafirmar la Alianza Atlántica.

Otros legisladores republicanos, de tendencia aislacionista, han denunciado el texto.

"Financiar la ayuda al extranjero y las guerras es poner a Estados Unidos en último lugar", afirmó en X la congresista de la derecha radical Marjorie Taylor Greene, al anunciar su voto en contra de la NDAA.

Aún así, se espera que la legislación sea aprobada en la Cámara de Representantes tras una votación prevista hacia las 21H00 GMT. En caso de adopción, pasará luego al Senado, que deberá aprobarlo a su vez antes de fin de año.

