Estuvo más de 16 años preso injustamente y recibirá una indemnización histórica de casi un millón de dólares

Un hombre que entró en prisión hace más de 19 años recibirá una indemnización al ser absuelto de los cargos. Se trató de una sentencia histórica, cuyo alegato se basó en que las causas por las que el acusado fue condenado, en 2004, a cadena perpetua no tenían el suficiente fundamento. Recientemente, la justicia estadounidense dictaminó una recompensación de casi un millón de dólares.

Leonard Cure, un hombre de 53 años, fue condenado por la Justicia de Estados Unidos a cadena perpetua, luego de que se lo identificara como autor de un robo con violencia y posesión de armas a una farmacia de Florida. El suceso tuvo lugar en noviembre de 2003 y, según consignó NBC Miami, un testigo declaró que vio al acusado cerca de la zona aquel día, mientras llevaba a un niño a la escuela.

Leonard Cure fue condenado a cadena perpetua NBC Miami

Durante el juicio, las víctimas y los trabajadores de la farmacia no terminaron de concretar con seguridad si el hombre que había protagonizado el violento robo se trataba de Cure, pero se convirtió en el principal sospechoso del delito. Así, un jurado llegó a un punto muerto sobre los cargos, pero un segundo tribunal determinó, en 2004, que el hombre era culpable y lo condenó a cadena perpetua, al considerar que era reincidente en delitos por robo, posesión de drogas y hurto, según detalló el diario Sun Sentinel.

Pero la esperanza no estaba perdida. Tras pasar más de 16 años en prisión, Cure pudo presentar una apelación para revisar su caso. Fue a raíz de la creación de la Unidad de Revisión de Condenas de la Oficina del Fiscal del Estado de Broward, en 2019. Así, apoyado por la organización Innocence Project of Florida, el acusado solicitó al juez del condado, John J. Murphu, su liberación, al subrayar que no existían evidencias físicas que lo relacionaran con el delito.

Absuelto de los cargos

Respecto a estos hechos, la fiscal estatal adjunta que se encuentra al frente de la Unidad, Arielle Demby Berger, destacó: “Aparentemente, un hombre que no tenía conexión con un robo de Walgreens se convirtió en el principal sospechoso, luego de que alguien revisara fotos de hombres afroamericanos”.

Leonard Cure contaba con un recibo de un cajero automático, que indicó que sacó 20 dólares a las 6.52 de la mañana en la que sucedió el robo en un banco ubicado a cuatro kilómetros del lugar del delito, que se produjo entre las 7.15 y las 7.24. Tras ello, a las 8, fue a su trabajo.

Leonard Cure fue condenado a cadena perpetua en 2004 y absuelto en 2020 NBC Miami

Frente a la ausencia de evidencias físicas, la manera en la que se identificó a Cure como el principal sospechoso del delito y la existencia de una coartada que —según detallaron los fiscales— el jurado nunca escuchó, el hombre quedó en libertad en abril de 2020.

Tras permanecer de manera “injusta” en prisión durante más de 16 años, el fiscal estatal de Broward, Harold F. Pryor, anunció este viernes 9 de junio que Cure recibirá una indemnización histórica a modo de compensación: se trata de 817 mil dólares, además de 120 horas de matrícula y cuotas universitarias, tal como detalló el medio mencionado.

