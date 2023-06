Una estudiante copió el trabajo de su hermana y la respuesta del profesor fue lapidaria

escuchar

En ocasiones, la guía docente de una materia puede repetirse año tras año, y los alumnos aprovechan esta situación para pedir los apuntes de las clases a otros que ya la cursaron o para compartirse pedidos ya entregados, así como las preguntas de los exámenes que se rindieron en años anteriores. Una estudiante trató de librarse de un trabajo que le pidieron en una clase y copió el que hizo su hermana dos años antes, pero el profesor se dio cuenta y le envió un mensaje lapidario.

Belén, quien aparece en las redes sociales como @beelenncitaaa, entregó el mismo trabajo que había presentado su hermana cuando cursaba la misma materia. Pero no contaba con que el docente —que es el mismo que evaluó a su familiar— revisaría y compararía su contenido con detalle. La estudiante de Salamanca (España) compartió su anécdota en Twitter y se volvió viral.

La usuaria compartió la respuesta del docente en Twitter y se volvió viral Twitter: @beelenncitaaa

“No ha colado”, expresó la joven, mientras compartió una captura del mensaje que le envió el docente, cuya respuesta fue lapidaria. “Belén, este trabajo es el mismo que me presentó tu hermana hace dos años. Me disgusta mucho esta forma de hacer las cosas”, le escribió.

La publicación se volvió viral en la red social del pajarito, al alcanzar más de un millón y medio de reproducciones, 28 mil likes y cientos de comentarios de los usuarios, que compartieron la incredulidad de la situación con la autora. “Seguro que lo revisó porque lo tenía guardado. Es imposible que se acuerde”, advirtió uno. “Eso lo dice un profesor que lleva dando los mismos apuntes y las mismas diapositivas en clase desde 2003″, apuntó otro.

Otros, en cambio, advirtieron a la usuaria de cuán riesgosa había sido su accionar. “Dos años no es nada, se puede acordar perfectamente. Hay gente profesional que se toma en serio su trabajo”, señaló uno de ellos.

Un mensaje conmovedor

Pese a esta anécdota, no todos los mensajes que dejan los docentes a sus alumnos son negativos. Una estudiante de secundaria del Instituto Ies Azarquiel, en Toledo (España), compartió el escrito que le dejó su profesor de Química en un examen y conmovió a los usuarios de las redes sociales.

Con la intención de motivar a sus alumnos día a día en sus estudios, el docente Ángel Tercero Felipe afirmó que suele dejar mensajes escritos en los exámenes de los chicos. “Es una costumbre mía, porque es la manera que tengo de decirle a cada uno lo que pienso de ellos; sobre cómo mejoran y cómo evolucionan”, apuntó.

El conmovedor mensaje que un profesor de química le dejó a su alumna en un examen Twitter: @sanchez_luciiaa

En el examen que difundió la alumna, obtuvo la calificación máxima de 10 puntos y el docente celebró su dedicación: “¡Gracias y mil veces gracias! Por tener el placer de ser tu profesor, por ver tu trabajo, tu actitud y tu interés en la materia. Te superas día a día. ¡Eres admirable! Nunca dejes de creer en ti, vales mucho”.

Por su parte, la alumna —que compartió la publicación en Twitter y acumuló más de 154 mil retuits en pocos días— escribió: “Más profes así”. Y agregó: “Estos mensajes se los escribe a todos los alumnos, saques la nota que saques, por eso es tan genial”.

