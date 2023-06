Se lanzó desde el piso 82 del Empire State Building y se salvó por un detalle que dejó atónitos a todos

escuchar

A lo largo y ancho del mundo surgieron escenarios que conmovieron a más de una persona. Desde la ocasión en la que lanzaron 1.500.000 globos para entrar al Guinness y ocurrió una tragedia sin precedentes, hasta otros hechos históricos como el hundimiento del Titanic, cada uno impactó en la audiencia pública de cada país por los crudos detalles que los envolvieron. En relación con estos temas, la noche del 2 de diciembre de 1979 no fue una excepción. ¿El motivo? Aquel día trascendió la sorprendente noticia de una de mujer que sobrevivió a un intento de suicidio en el Empire State Building, una edificación con una altura de 381 metros, ubicado en la Quinta Avenida West, Nueva York, en los Estados Unidos.

El nombre de la protagonista que se volvió foco de atención para aquel entonces es Elvita Adams, quien, por diversos pesares que la compungían y ante la falta de asistentes psicológicos que la contengan, tomó la desesperada decisión de lanzarse al vacío desde el piso 86 -de un total de 102-. Si bien por lo general estos casos toman un rumbo desfavorable, en esta oportunidad, tal y como si fuera una suerte de milagro, la historia tuvo un giro distinto.

A la izquierda Elvita Adams, la protagonista de esta historia; a la derecha, la portada donde se dio a conocer la noticia New York Times

Según consignó el diario New York Times el día después del hecho, se trataba de una mujer de 29 años, madre de un pequeño de 10, que había perdido su trabajo y el dueño del departamento donde vivía esperaba a que le pague el alquiler con la excusa de que si no lo hacía los iba a desalojar. Con una angustia que la agobiaba, y ante el sinfín de malas noticias, no encontraba una salida sana y positiva.

La “caída” al vacío que se evitó por un detalle

Pese a que su intención en un primer momento era quitarse la vida, afortunadamente el acto no se llevó a cabo por el hecho de que Elvita, lejos de estrellarse contra el suelo a miles de metros de altura, aterrizó en una cornisa ubicada a unos seis metros por debajo de donde estaba ubicada y solo sufrió heridas de menor consideración.

Inmediatamente, los titulares de la época la catalogaron como la “mujer milagro” y poco a poco sumaron detalles que sorprendieron a más de uno. “La mujer saltó de la plataforma de observación, pero sobrevivió cuando aterrizó en una cornisa de un metro ochenta de ancho a unos seis metros más abajo, dijo la policía. Tuvo una fractura de pelvis”, precisó el medio citado.

Al parecer, y según se estableció en la investigación del caso, las ráfagas de viento de poco más de 38 MPH que había en esa noche hicieron que Adams ingrese al interior del edificio y esto evitó a que impacte contra el duro cemento.

El piso 86 del Empire State donde se tiró la mujer en la actualidad, conocido como "el observatorio" GTG

Por fortuna, Frank Clark, el guardia que estaba de turno, se alarmó ante los gritos que provenían desde aquella zona y fue en búsqueda de la persona en cuestión.

Justo en la cornisa del rascacielos encontró a Elvita, quien había sufrido una fractura de cadera, y decidió resguardarla en un sector más seguro: “El supervisor nocturno del observatorio, dijo que un guardia escuchó llamadas de ayuda alrededor de las 20:15 y encontró a la señorita Adams tendida en el borde del piso 85 del edificio”.

Tras contactarse con los servicios médicos, fue trasladada hacia el Hospital Bellevue donde atendieron sus heridas. Asimismo, la policía le tomó declaraciones y capturaron fotografías que se resguardan en el archivo histórico en la actualidad.

“Viajé del Bronx a Manhattan solo para ver las luces de la ciudad que eran tan bonitas. Solo quería extender la mano para tocarlas cuando me caía. Todo lo que recuerdo es el dolor, tenía tanto dolor que no tenía miedo. No estoy segura de si el viento me empujó hacia atrás o si me empujó”, fueron algunas de las palabras que mencionó.

Elvita Adams, capturada desde una fotografía que le sacaron en el hospital donde estuvo internada Getty

Si bien no hubo testigos que vieron cómo fue la caída, los agentes de seguridad efectivamente consideraron el incidente como un intento de suicidio. En cuanto al presente de Adams, no se conoce mucho más sobre su vida. Sin embargo, el hecho quedó marcado en la historia y se la considera como la primera persona en sobrevivir a una caída de tales características en el Empire State Building.