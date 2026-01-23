Ex campeón olímpico de snowboard canadiense y capo narco fue detenido, según medios de EE. UU

Ryan Wedding, un excampeón olímpico de snowboard canadiense acusado de haberse convertido en capo narcotraficante, fue capturado, informaron medios estadounidenses el viernes.

Wedding, de 44 años, es buscado por Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y asesinato, y figuraba en la lista de los "Diez Fugitivos Más Buscados" del FBI.

El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de US$15 millones por información que conduzca a su captura.

NBC News, que citó a dos funcionarios policiales estadounidenses, señaló que Wedding estaba bajo custodia, pero no precisó dónde fue arrestado.

Funcionarios estadounidenses habían señalado anteriormente que se creía que Wedding se ocultaba en México.

El director del FBI, Kash Patel, describió a Wedding en una reciente conferencia de prensa como "una versión moderna de Pablo Escobar", el célebre narcotraficante colombiano que murió en 1993.

Siete personas presuntamente vinculadas a la operación de contrabando de cocaína de Wedding fueron detenidas en Canadá en noviembre, entre ellas su abogado, y Estados Unidos ha solicitado su extradición.

Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó 24º en el eslalon gigante paralelo.

Wedding, conocido también como "El Jefe", "Giant" y "Public Enemy", está acusado de enviar cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.