Ex fiscal especial vuelve a acusar a Trump de haber intentado anular los resultados de 2020

El ex fiscal especial Jack Smith defendió el jueves su decisión de procesar a Donald Trump, acusándolo de participar en un "plan criminal" para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden.

En declaraciones preparadas ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Smith dijo que su equipo de investigadores había "reunido pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump incurrió en actividad delictiva".

Los republicanos, que controlan el comité, convocaron a Smith y a otros responsables para explicar sus investigaciones en esos años, tras la traumática transición política de enero de 2021, cuando Trump peleó hasta el final, incluida la invasión del Congreso por partidarios suyos.

Smith fue también el responsable de otra investigación sobre los archivos oficiales que Trump mantenía en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), y que llevaron al FBI a allanar su mansión.

Dos de las acusaciones de Smith y su equipo sobre el comportamiento de Trump antes y después de las elecciones de 2020 fueron invalidadas por la Corte Suprema estadounidense.