Exasesor de Trump habla en Convención Republicana a pocas horas de salir de prisión

Peter Navarro, exasesor comercial de Donald Trump durante su presidencia (2017-2021), habló el miércoles en la Convención Nacional Republicana, pocas horas después de ser liberado de una prisión federal en Florida.

Navarro es el primer alto asesor de Trump que pasa tiempo entre rejas por acciones derivadas de los esfuerzos del expresidente republicano por anular los resultados de las elecciones de 2020.

Navarro, de 75 años, viajó desde Miami a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee para pronunciar un discurso.

"Me condenaron, me encarcelaron. ¿Adivinen qué? No me doblegaron. Y nunca doblegarán a Donald Trump", dijo en la Convención, en medio de los gritos de los delegados que coreaban: "¡Lucha, lucha, lucha!".

Navarro también hizo una advertencia con la que llamó a votar por Trump.

"Si no controlamos las tres ramas de nuestro gobierno... su gobierno nos encarcelará a algunos de nosotros como Steve Bannon y a mí, y controlará al resto".

Navarro fue declarado culpable en septiembre de dos cargos de desacato por negarse a cumplir con una citación para testificar ante el comité del Congreso que investigó el asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense por parte de partidarios de Trump.

Navarro, economista formado en Harvard, fue considerado el artífice de la "Green Bay Sweep", como se conoce a la trama para bloquear la certificación de los resultados electorales de 2020.

Navarro se negó a comparecer ante el comité de la Cámara de Representantes y a proporcionar documentos al panel.

Finalmente, fue condenado por un jurado federal en Washington tras un juicio de dos días, en el que afirmó ser víctima de la "instrumentalización partidista" del sistema judicial estadounidense.

Pero Navarro no es el único aliado cercano de Trump en ser condenado por desacato al Congreso tras desafiar las citaciones del comité de la Cámara de Representantes.

Steve Bannon, uno de los principales estrategas detrás de la campaña presidencial de Trump en 2016, también fue hallado culpable por desacato.

Bannon fue condenado a cuatro meses entre rejas y comenzó a cumplir su pena el 1 de julio en una prisión federal de Connecticut.

cl/md/arm/mr/cjc/mas

LA NACION