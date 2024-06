Cindy Lauper cierra su gira despedida en Phoenix: cómo conseguir entradas para el concierto

Escuchar

Cyndi Lauper vuelve a hacer una gira nuevamente después de una década con Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour, pero esta sería la última. La artista, de 70 años, sacará a relucir sus éxitos en 23 shows que se realizarán entre el 18 de octubre, cuando inicie sus conciertos en Montreal, y el 5 de diciembre, día en el que se despedirá en Chicago, Illinois.

Lauper tiene pensado pasar por Nueva York, su ciudad natal, donde brindará un espectáculo en el icónico Madison Square Garden. A lo largo de la gira, a la cantante se le unirán varios invitados especiales, aunque por el momento no se informó la identidad de ninguno, ya que se irán confirmando a medida que vayan avanzando los conciertos.

Asimismo, la artista llevará su gira de despedida al Footprint Center, de Phoenix el martes 19 de noviembre.

04/06/2024 Cyndi Lauper anuncia su última gira por América y Canadá. CULTURA CYNDI LAUPER CYNDI LAUPER - CYNDI LAUPER

Cómo conseguir entradas para el show de Cyndi Lauper en Phoenix

Los boletos ya están disponibles, desde de la preventa del martes 4 de junio. En tanto, la venta general comenzó el pasado viernes 7 de junio en el portal de venta de tickets LiveNation.com.

Los fanáticos también pueden comprar paquetes VIP, que incluyen boletos premium, una visita guiada detrás del escenario, una sala VIP para disfrutar de beneficios antes del espectáculo, un póster exclusivo de la gira y otras oportunidades adicionales al show.

El Cyndi Lauper 2024 Farewell Tour llega junto al estreno de un documental

El anuncio de la gira despedida de Lauper llega junto con Let the Canary Sing, un largometraje documental que explora su extraordinaria vida y carrera, el cual se estrenó exclusivamente en Paramount+ en Estados Unidos y Canadá el pasado martes 4 de junio y luego se habilitará para el resto del mundo.

El documental, dirigido por la ganadora del Emmy Alison Ellwood y producido por Fine Point Films y Sony Music Entertainment en asociación con Concord Originals, se estrenó en Tribeca. Narra el meteórico ascenso de la artista al estrellato y su profundo impacto en las distintas generaciones, gracias a su música, su estilo en constante evolución, su feminismo inquebrantable y su incansable activismo.

Let the Canary Sing lleva al público a una interesante exploración de esta reconocida artista que ha dejado un legado notable con su música.

Asimismo, Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, ha lanzado un producto complementario al documental con el mismo nombre. Se trata del álbum Let the Canary Sing, una colección que abarca la carrera de Cyndi y está disponible ahora en vinilo y como edición digital ampliada.

La prolífera carrera de Cyndi Lauper

La artista que el próximo 22 de junio cumplirá 71 años, inició su carrera musical a comienzos de la década de 1970 como vocalista de Doc West y Flyer antes de formar el grupo Blue Angel, con el que publicó un álbum en 1980. Los constantes conflictos que tuvo la banda con su mánager, Steven Massarsky, llevaron a que este fuera despedido y presentara una demanda contra ellos por US$80.000, que los dejó en quiebra.

En 1981, durante una fiesta navideña, Lauper conoció al director musical Dave Wolff, quien se convirtió en su nuevo representante tras verla actuar en un club local de Nueva York, y le otorgó la posibilidad de firmar un contrato con la discográfica Portrait Records (filial de Epic Records) y publicar su primer álbum como solista, She’s So Unusual (1983).

En este contexto, la cantante saltó a la fama en 1983 con su indiscutible hit “Girls Just Want to Have Fun”, el sencillo revolucionario que marcó su icónico debut. Otros éxitos de su carrera fueron “Time After Time”, “She Bop”, “All Through the Night”, “The Goonies ‘R’ Good Enough”, “True Colors”, “Change of Heart” y “What’s Going On”, por nombrar solo algunos.

LA NACION