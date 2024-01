escuchar

Los participantes del programa de televisión Golden Bachelor, Gerry Turner y Theresa Nist, dejaron atrás sus dolorosos pasados y se dieron una nueva oportunidad en el amor, luego de que él le diera un anillo de compromiso y ella respondiera emocionada con un “Sí, acepto”. La famosa pareja se convertirá en un matrimonio en una sorprendente y esperada ceremonia que será televisada en Estados Unidos.

El desenlace de esta historia de amor será transmitida este 4 de enero a las 20 hs del este por el canal ABC, pero a través de la cuenta de Instagram @goldenbachabc, ya se pueden ver algunos adelantos que provocan la euforia de los fans.

Fue al final de la emisión de diciembre cuando Turner se arrodilló ante Nist para proponerle casarse, rodeados de la belleza de Costa Rica. “Tú eres la persona sin la que no puedo vivir. Teresa, te amo al 1000%. Nunca voy a dejar de creer que cada día te elijo. ¿Quieres casarte conmigo?”, le dijo a la emocionada mujer, quien resultó ser la favorita sobre otra concursante, Leslie Fhima.

Él es un restaurador jubilado de 72 años y ella, de 70, se ha dedicado a los servicios financieros. “Este será un evento familiar”, dijo Turner en una entrevista con Fox News. “Mi yerno será el padrino. Vamos a invitar a tantos miembros de la familia como sea posible”. Por su parte, Nist confirmó que los parientes de ambas partes tendrán un lugar especial en la boda, como hijos y nietos.

Los casi esposos vienen de matrimonios sólidos y de larga duración. Gerry Turner quedó viudo tras 43 años casado con Toni, quien murió en 2017 tras padecer una infección bacteriana; Theresa Nist fue esposa de William, durante 42 años, hasta que una insuficiencia renal terminó con su vida. Ahora, ambos quieren que esta boda sea lo más espectacular posible. “Tuve a mi familia conmigo, a mis hijas, desde el principio hasta el final, y ellas nos ayudaron a que fuéramos felices”, comentó Turner a People. “Están emocionadas”. Turner tiene dos hijas y dos nietas. Nist tiene un hijo, una hija y seis nietos.

Gerry Turner y Theresa Nist, cerca del altar @goldenbachabc / Instagram

Pese a que se trata de una boda exprés, puesto que se comprometieron en agosto pasado, ninguno de los dos enamorados parece tener miedo o estar arrepentido. “Cuando tienes 20 años y pospones algo durante un año, es un porcentaje muy pequeño de tu vida”, comentó Turner a People. “A los 70, el reloj corre más rápido y estoy 100% seguro de que encontré a la chica adecuada para mí. Entonces es como, ¿por qué no?”.

¿Quién realizará la boda?

Susan Noles, quien también fue miembro de Golden Bachelor, anunció que estará al frente de la ceremonia. “¡Supongo que el secreto ha salido a la luz! ¡Oficiaré la boda de Golden y estoy más que emocionada!”, comentó en su perfil de Instagram. “¡No podríamos estar más emocionados de que oficies para nosotros, Susan! ¡Te quiero mucho por ser la mujer maravillosa que eres y por hacer esto por nosotros! ¡No podemos esperar!”, le respondió Nist.

Susan Noles estará al frente de la boda de oro de Gerry Turner y Theresa Nist @thesusannoles / Instagram

En cuanto a las canciones que podrían formar parte del soundtrack de la esperada boda, Gerry Turner y Theresa Nist dieron un vistazo de los temas que más les gustan, en redes sociales. Ella reveló que Houdini, de Dua Lipa y Big Energy, de Latto, estarán presentes en la fiesta de su boda, así como Never Gonna Not Dance Again y Just Give Me a Reason. En tanto, él incluyó Anti-Hero, de Taylor Swift, y Lil Boo Thang, de Park Russell.