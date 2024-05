Milei en España: crecen las repercusiones por llamar “mujer corrupta” a la esposa del presidente Pedro Sánchez

Escuchar

MADRID.– “Es impresentable que un presidente en ejercicio en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España” , dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras las declaraciones de Javier Milei en la cumbre europea de la derecha, celebrada esta mañana en la capital española. El presidente argentino llamó “mujer corrupta” a la esposa de Pedro Sánchez.

“Crisis diplomática ente España y la Argentina” se convirtió en la noticia de la tarde en televisión española y opacó así el acto de la derecha europea celebrado de cara a los comicios europeos –que se celebran en 20 días– y los discursos allí pronunciados.

Un par de horas después de que Milei pronunciara la polémica declaración sobre la primera dama, Begoña Gómez, la Presidencia de Gobierno emitió un comunicado donde informaba que el ministro Albares, titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, comparecería esta tarde, a las 17.30. El diplomático anunció en una sala de prensa casi vacía que se llamará a consulta a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y le exigió a Milei que pida disculpas por sus declaraciones “inaceptables”.

La declaración textual de Milei, pronunciada a las 13.45, fue la siguiente: “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abusos pueden llegar a generar. Digo… aún cuando tengas a la mujer corrupta [y se ensucie] y se tome cinco días para pensar”, dijo Milei, en referencia a los presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias que se le investigan a la primera dama y a las jornadas se reflexión que se tomó hace un mes Sánchez, argumentando estar harto de las campañas de desprestigio. Gómez, además, habría accedido a ser titular de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sin cumplir los requisitos esenciales para el cargo.

La noticia con la que había abierto el noticiero de las 15 de la TV Española era la marcha realizada para respaldar a la sanidad pública. Luego se mencionaba el acto de la extrema derecha europea, Europa Viva 24, pero no se hacían eco de los dichos de Milei sobre Gómez. Sin embargo, la acción del canciller español modificó la agenda y los dichos de Milei, que se habían intentado suavizar en el noticiero, cobraron protagonismo.

Las reacciones de los políticos aliados de Sánchez fueron cautas hasta que se supo que Albares comparecería en La Moncloa. La secretaria general de Podemos, Ione Bellara, expresó desde su cuenta de X poco después de conocerse el pedido oficial: “El ministro de Exteriores ha solicitado nuestro apoyo para llamar a consultas a la embajadora en Argentina. Le he dicho que a la derecha se le [sic] frena con derechos y avances concretos y que nadie va a entender que hagan esto sin llamar antes a consultas a la embajadora en Israel”. Iñigo Errejón, exmiembro de Podemos y portavoz de Sumar, expresó: “El insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno español y contra España”.

El periodista Antonio Maestre resumió a la perfección esta tarde la provocación del gobierno a Milei: “Lo advertimos, Milei les dejaría vendidos [expuestos]”. Maestre se refiere al inicio del conflicto. Resulta más que llamativo el silencio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, responsable de iniciar esta crisis diplomática. El exalcalde de Valladolid, quien ha insultado a periodistas españoles que no comulgan con el oficialismo, periodistas de todos los ámbitos y medios, amante de las declaraciones polémicas a través de su red social X, deslizó a inicios de mayo que Milei consume “sustancias”. Desde entonces, el conflicto no cesa de escalar y este domingo ha alcanzado una tensión inusitada entre dos países hermanos. Puente no ha hecho declaraciones, pero ha retuiteado un confuso mensaje que se hacía eco de un mensaje sobrio y respetuoso del periodista Ángel Expósito (Cope).

Ignacio Escolar, director de El Diario.es, consideró los dichos de Milei como “inaceptables”. Juan Cruz Ruiz, uno de los fundadores del diario El País y director de El Periódico, expresó en su red social: “Milei. Una lengua sin rumbo”. Martín Caparrós también reflexionó sobre este escenario conflictivo: “El sr. Milei quería volver a España el mes próximo. Lo que dijo el canciller español nos hace pensar que, si no pide disculpas, no lo van a dejar entrar”.

La llegada de Milei a España el pasado viernes motivó críticas del oficialismo y de miembros del gobierno de coalición de Sánchez. Las políticas españolas que criticaron el sábado por la tarde la ausencia de mujeres en la reunión de empresarios que mantuvo Milei volvieron a la carga el domingo antes de que Albares se presentara en La Moncloa. La vicepresidenta de gobierno, Yolanda Díaz, exmilitante del Partido Comunista, no se hico eco de la alusión a la primera dama, sino que destacó que “Milei representa lo contrario al modelo del Ministerio de Trabajo”, según dijo en su cuenta de X.

También Irene Montero, exministra de Igualdad y candidata de Podemos al Parlamento Europeo, dijo que Milei “es un personaje siniestro que no cree en la justicia social ni en los derechos feministas” . También el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto del Partido Socialista Obrero Español, citó a la gran feminista Clara Campoamor y, en sintonía con Montero, se refirió a las fotos con los hombres “poderosos”.

El fenómeno Milei va más allá de la Argentina. El domingo por la tarde fue trending topic de la red social X, solo superado, por momentos, por el equipo inglés Arsenal. El mandatario argentino fue la gran estrella de Europa Viva 24 e incluso opacó a Santiago Abascal, el líder de Vox, la formación que organizó la cumbre de la extrema derecha en Madrid. Antes que las propuestas de los líderes europeos que brindaron su discurso (Portugal, Polonia, Hungría, Marine Le Pen y Giorgia Meloni) para convocar a los votantes a las elecciones parlamentarias del 9 de junio, fue Milei quien brindó lo titulares de la jornada.

La grieta dejó en evidencia la visita de Milei a España, no es solo argentina. El fervor que causó Milei en España se explica por el rechazo que siente la oposición en España y aquellos que no votan ni socialismo ni a la izquierda, al gobierno, antes que por su entusiasmo por las ideas libertarias.