Hieke Konings es una modelo holandesa-estadounidense que vive en Los Ángeles. A sus 22 años, su nombre se volvió tendencia por sus recientes declaraciones sobre un encuentro íntimo con el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio. En los tiempos recientes y debido a sus últimas relaciones, el actor de Hollywood se ganó la fama de salir solamente con mujeres menores de 25 años.

La modelo, que nació el 15 de agosto de 2001, en Grevenbicht, Países Bajos, tuvo una aparición en la revista Playboy, en la que habló de cómo fue su encuentro fugaz con el protagonista de Titanic. En su trayectoria, la joven ya empieza a sumar victorias en el mundo del espectáculo, al representar ya a prestigiosas agencias como Genetic Models y Division Models, empresa en cuya página web revela que mide 1,78 metros, tiene el cabello rubio y los ojos azules.

Hieke Konings afirma que los besos de Leonardo DiCaprio no son espectaculares @hieke_konings / Instagram

El encuentro en el que Leonardo DiCaprio habría sido “demasiado raro”

De acuerdo con las palabras de la joven, DiCaprio, de 49 años, fue uno de los invitados a una fiesta que se organizó en un club secreto, a los que solo se tiene acceso mediante una invitación. Tras un intercambio de miradas, la modelo y el actor tuvieron su primer acercamiento.

“Lo vi sentado allí con su sudadera con capucha negra y gorra negra e hicimos contacto visual”, contó la mujer, de acuerdo con Page Six. A su vez, aseguró que a menos de un minuto de haber llegado al lugar, el manager del actor la llevó con él. “Leo quiere hablar contigo”, le dijo. Hieke afirmó que aceptó la invitación: “Caminé hasta su mesa y me senté a su lado”.

Leonardo DiCaprio sale con la modelo Vittoria Ceretti, de 25 años AMY SUSSMAN - (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La modelo de Playboy aseguró que tras interpretar las señales, ella y el actor se comenzaron a besar, pero también dijo que, para su sorpresa, no era lo que se imaginaba. “Nos besamos un rato y luego me pidió que volviera a casa con él”, contó. “Dije que no. Él reaccionó muy sorprendido. Por supuesto que no está acostumbrado. Cuando le dije que no lo conocía lo suficiente, respondió dulcemente: ‘Eso lo respeto’. ¡Entonces recurrió a otra chica y la llevó a casa!”.

Las presuntas prácticas de Leonardo DiCaprio

En otra parte de sus revelaciones, Konings señaló que Leonardo DiCaprio besa “bien”, pero que “definitivamente no era el mejor” antes de detallar por qué decidió no irse con el ganador del Oscar. “Había oído de otras chicas que podía ser muy raro”, dijo. “Por ejemplo, una amiga dijo que se dejaba los auriculares puestos durante las relaciones sexuales porque no quería oírla, y otra dijo que, incluso, le puso una almohada en la cabeza”. Y agregó: “No, Leo es demasiado raro y demasiado mayor”.

Hieke Konings reveló que Leonardo DiCaprio no es el mejor en los besos @hieke_konings / Instagram

La modelo aceptó que ella también coqueteó con el actor y que la situación fue mutua, por lo que no dudó en confirmar que estaba consciente de la fama de DiCaprio sobre andar con mujeres menores de 25 años. “Lo sabía y soy culpable: coqueteé con él también”, reconoció: “Así soy yo, soy una coqueta enorme. Fue mutuo, eso estaba claro”.

Hieke Konings, la modelo de Playboy que se volvió viral por su anécdota íntima con Leonardo DiCaprio

Sobre esta serie de declaraciones, una fuente cercana al también activista por el medio ambiente rechazó que la experiencia ocurriera. “Leo ha insistido en que nunca conoció a esta dama”, declaró el informante al Daily Mail.